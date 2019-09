Black blocs et violences assombrissent la Marche pour le climat à Paris

Boulevard Saint-Michel, ces militants d'extrême gauche, pour certains masqués, ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre avant de s'en prendre à une agence bancaire. Les gendarmes ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogènes, contraignant une partie des marcheurs à rebrousser chemin peu avant 15h00.

A ce moment-là, la situation était très confuse.

Selon une journaliste de l'AFP, les forces de l'ordre ont fait usage sur le boulevard Saint-Michel de lanceurs de balle de défense (LBD), arme controversée responsable de nombreuses blessures lors de précédentes manifestations des "gilets jaunes".

"Après avoir traité le black bloc et éviter que ça dégénère, l'enjeu était que la manifestation reparte. Nous avons fait en sorte que la manifestation se tienne", a-t-on commenté à la PP, qui a mobilisé quelque 7.500 membres des forces de l'ordre.

Avant le début de la marche climat, Jardin du Luxembourg, les organisateurs avaient appelé au calme. "Tout le monde est le bienvenu. On n'oppose pas justice climatique et justice sociale, il faut respecter le consensus d'action non violente", avait lancé une organisatrice.

Les appels s'étaient multipliés pour une "convergence des luttes" entre "gilets jaunes" et militants pro-climat.

Pour la première fois, pour cet acte 45 des "gilets jaunes", la plupart des manifestants se revendiquant de ce mouvement social né le 17 novembre 2018 ne portaient pas ce vêtement, jusque-là incontournable dans leurs cortèges.

Les manifestants pour le climat, plusieurs milliers, répondaient à l'appel de nombreuses ONG, au lendemain d'une "grève mondiale pour le climat".

D'autres marches ont eu lieu en France, en général dans le calme. A Lyon, environ 5.000 personnes se sont rassemblées dans la matinée dans le centre, selon la préfecture du Rhône. A Strasbourg, ils étaient 3.600, selon la police.

A Bordeaux, de 5 à 800 "gilets jaunes" selon des journalistes de l'AFP ont commencé à défiler avec la manifestation pour le climat selon un mot d'ordre de "convergence". Mais ils sont partis dans une direction opposée au bout de 500 mètres.

Au total, les ONG revendiquent plus de 150.000 manifestants dans toute la France.

A Paris, une manifestation supplémentaire avait lieu, celle de Force ouvrière contre la réforme des retraites. En outre, on célébrait samedi les Journées du patrimoine.