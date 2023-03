"Bassines" de Sainte-Soline: la conversation entre le Samu et la LDH accable la police et la préfecture

Le rassemblement organisé le samedi 25 mars à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) contre les "bassines" n'est pas le premier à avoir été interdit, ni à avoir donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, mais il a été de loin le plus violent.

Alors que le gouvernement avait affirmé que les secours n’avaient pas été empêchés d’accéder au site, des documents audio révélés par le journal Le Monde, d'après un document enregistré par la Ligue des droits de l'Homme (LDH), montrent qu'au moins deux personnes, aujourd'hui entre la vie et la mort, ont été abandonnées par la police en connaissance de cause et alors que le Samu se rendait sur les lieux. Ce mercredi, la LDH a révélé la nature des conversations.

La famille d'un homme dont le pronostic vital est engagé a d'ailleurs porté plainte pour tentative de meurtre et entrave aux secours, alors que les autorités défendent toujours l'action des forces de l'ordre. Victime d'un traumatisme crânien, ce Toulousain de 32 ans a été grièvement blessé à la tête par une grenade lacrymogène.

"Plaie cervicale, mâchoire fracassée, fracture ouverte..."

Lorsque l'équipe du SMUR de Ruffec est arrivée sur place, "elle a été arrêtée par des manifestants blessés qui avaient besoin de soins", révèle cet article du Monde. "Nous avons les éléments qui tendent à prouver qu'il y a eu non-assistance à personne en danger", affirme le président de la Ligue des droits de l'homme

"La LDH avait envoyé samedi six équipes de trois observateurs sur le terrain", précise le site du journal du soir. La conversation de sept minutes trente avec le Samu est édifiante: "les équipes sur place signalent ici une plaie cervicale, là une mâchoire fracassée ou une fracture ouverte..."

Pourtant, un pompier confirme avoir reçu l'ordre de "n'envoyer personne sur place". Dans le même échange, le Samu dit également avoir "ordre de ne pas en envoyer par les forces de l’ordre", lors d'une conversation téléphonique avec un médecin. Et ce, alors que des médecins militaires étaient présents... mais pour s'occuper des forces de l'ordre.

La préfecture des Deux-Sèvres se défend

Alors que l’avocate de la LDH, Chloé Saynac, s'en mêle pour demander officiellement au Samu s'ils ont "interdiction d’intervenir", le Samu 79 confirme que ce n'est pas la préfecture, mais le commandement sur place qui interdit l'accès au site (toutefois, ce commandement dépend bien de la préfecture des Deux-Sèvres).

Dans un communiqué, la préfète Emmanuelle Dubée a rappelé "le principe fondamental d’intervention des secours dans un contexte hostile est de garantir au premier chef la sécurité des personnels des sapeurs-pompiers ou du SAMU", ne s'estimant pas surprise par le fait que, "si les conditions de sécurité n’étaient pas réunies, les forces de l’ordre aient pu, pour certaines géolocalisations et dans certaines périodes de temps, indiquer qu’un envoi d’ambulance n’était pas possible dans l’immédiat".

"L'État toujours dans le déni"

Pas convainquant pour la LDH: "Nous avons les éléments qui tendent à prouver qu'il y a cette non-assistance à personne en danger", a estimé sur France Info, ce mercredi en milieu de journée, Patrick Baudouin président de la Ligue des droits de l'homme.

"L'avocate de cette personne entre la vie et la mort a déposé une plainte, donc il va y avoir une saisine du parquet, un juge d'instruction, une enquête qui permettra de déterminer plus complètement les causes. Mais les enregistrements sont très révélateurs. Ils tentent à démontrer qu'il y a eu une entrave à l'accès des services de secours pour ces personnes qui étaient en danger de mort."

"J'attends de l'Etat qu'il ne soit pas toujours dans le déni, dans la dénégation et qu'il y ait une analyse plus complète du comportement des forces de l'ordre", conclut-il.