À Monaco, les anti-pass sanitaire demandent des engagements écrits au gouvernement

Entre 400 et 500 personnes sont descendus dans les rues pour cette troisième mobilisation à domicile, selon la Sûreté publique, près de 1 000 selon le comptage des gommettes des organisateurs. Des Monégasques, des résidents, des salariés venus, pour beaucoup, en famille.

"Monsieur le ministre d’État nous affirme qu’il n’est pas question de cela. Et que le pass sanitaire ne sera pas non plus étendu aux enfants, a lancé Pascale Bruno, une des organisatrices. Nous croirons aux engagements que lorsqu’ils seront écrits dans un communiqué officiel ou dans une loi".

Et Sharon Rochetin de renchérir, sous les applaudissements nourris: "Le gouvernement a refusé de prendre par écrit l’entière responsabilité des conséquences de la vaccination à court, moyen et long terme. Alors pourquoi le croire sur parole?"

Dernier espoir: le conseil national

Le projet de loi doit être discuté au Conseil national ce mardi. Un dernier espoir pour les anti-pass d’en finir avec "l’injustice et la discrimination qui n’ont rien à faire dans notre Principauté".

"Seul le Conseil national a le pouvoir d’amender le projet ou de s’abstenir de voter cette loi inhumaine. Que vont décider ceux que nous avons élus", a défié Sharon Rochetin, citant un à un chacun des 24 conseillers nationaux.

Quelle que soit la réponse, une quatrième mobilisation est déjà prévue. Un appel à la grève est lancé par le Syndicat des Agents Hospitaliers (SAH) pour ce mardi de 16 h 30 à 18 h 30. D’autres manifestations pourraient suivre. "Nos actions ne sont pas terminées. Nous ne nous arrêterons pas là", ont promis les organisateurs.