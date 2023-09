A l'appel des syndicats, 300 personnes manifestent à Monaco pour de meilleurs salaires et retraites

Les manifestants étaient venus soutenir les représentants des salariés et retraités sur le point d'assister au Comité de contrôle de la Caisse autonome des retraites, auquel assistaient également le conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robino, des représentants du gouvernement princier mais aussi des employeurs.

Les revendications portées par l'Union des syndicats de Monaco et l'Union des retraités de Monaco étaient, entre autres : un salaire minimum de 2250 euros bruts pour toutes et tous; l'augmentation du point de retraite et des prestations familiales de 5,06% mais aussi le maintien des futurs retraités à la CCSS de Monaco.

"Nos revendications sont légitimes. La colère est en train de monter. Aujourd’hui , c’est une démonstration de force et un avertissement envers le gouvernement monégasque. Dans les mois à venir, ça sera une manifestation de plus grande ampleur", confie Olivier Cardot, secrétaire général de l'Union des syndicats de Monaco.

Plus d'informations à lire dans l'édition de Monaco-Matin de ce vendredi.