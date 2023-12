"On est livreurs Uber Eats et on n’a pas de quoi manger": pourquoi des livreurs de plateforme font la grève des commandes ce week-end

Ce samedi matin 2 décembre, devant le McDonald de l’avenue Jean-Médecin à Nice, des livreurs Uber Eats manifestaient contre la baisse de leurs rémunérations. Des revenus qui ne leur permettent plus de vivre décemment de leur travail malgré qu’ils s’y emploient "12 heures par jour et 7 jours sur 7", selon Alexandre, 32 ans, père de trois enfants en bas âge et livreur depuis cinq ans.

Aux côtés des manifestants, des membres de la CGT étaient venus les soutenir "parce que les conditions de travail de ces gens relèvent de l’esclavage moderne", souligne Dominique.

"Nous sommes tous auto-entrepreneurs, explique Mouslim, 20 ans, qui habite à l’Ariane. Année après année, Uber Eats nous supprime des primes, des bonus, des petits plus que nous avions les week-ends ou les jours de pluie, qui s’additionnaient et constituaient une partie de notre rémunération. Nous sommes sous-payés. Aujourd’hui, avec l’inflation de surcroît, ça n’est plus possible!"

"J’ai fait 336 heures en novembre"

Tous les livreurs affirment travailler un nombre d’heures impressionnant: "J’ai fait 336 heures en novembre", lance Alexandre. Et je gagne entre 2.000 et 2.500 euros dont il faut déduire plus de 20% de charges". Lui habite à Nice Nord et ne rentre pas chez lui entre deux courses. "J’attends dans la rue que mon téléphone sonne."

Alexandre et Mouslim parlent d’une seule voix. "On demande un minimum de considération. On ne connaît personne chez Uber Eats. On essaie de téléphoner à la plateforme sans succès. On “chatte" sans réponse. Il n’y a ni personne physique, ni bureau. On doit parler à un robot. Mais nous ne sommes pas des machines!"

"Je n'espère pas un revenu fou"

Les livreurs sont des auto-entrepreneur avec lesquels Uber Eats a été signé un "contrat de partenariat".

Et Mouslim de lâcher: "On est des livreurs et on n’a pas de quoi manger. Je n’espère pas un revenu fou; mais je veux être considéré comme un travailleur et non comme un esclave".