On a cuisiné Victor Mai et Simon Auscher, récents "papas" d'un menu à quatre mains chez Nuances, à Nice

Victor, à la sauce Robuchon

Gourmand, curieux et rigoureux, cet Azuréen de 27 ans occupe, depuis six mois, sa première place de chef chez Nuances, repaire gourmand de la rue Cassini, à Nice. Toutes les deux semaines, Victor Mai invente des menus secrets à trois plats (le midi) et six plats (le soir).

Formé chez Robuchon à Monaco, sous Christophe Cussac, il a "énormément appris". "J’ai fait à peu près tous les postes : viandes, sauces [devenues sa marque de fabrique, ndlr], petit déj’, entrées, room service..."

Simon, l’esthète

"Je pourrais être ton père", plaisante l’aîné du duo éphémère, Simon Auscher, 36 ans. Arrivé en septembre à Nice avec "comme une envie de soleil", ce diplômé de l’école hôtelière de Strasbourg a roulé sa bosse à La Messardière à Saint-Tropez, à Thoumieux, époque Jean-François Piège, au Shangri-La, sous Philippe Labbé.

Il a vécu à Hong-Kong où il dirigeait des restaurants français et a ouvert deux adresses à Paris, Tannat et Anna, avant de tout revendre pour devenir chef indépendant.

Son credo ? Des légumes à profusion, des produits bien élevés et des assiettes sexy. De quoi taper dans l’œil de Demi Moore et Margaret Qualley qui ont récemment fait appel à ses talents de chef privé.

Travailler à deux

Pas de combat de coqs dans ce quatre mains. "Très vite, on a été sur la même longueur d’onde", assurent les chefs. Il n’y a qu’à écouter leur ping-pong verbal pour ne pas en douter ! "Victor apporte sa technique, sa maîtrise des sauces... ça me fait réviser !", dit Simon. "Toi, tu donnes ton amour des légumes et ton feeling", répond Victor.

Dans les écoutilles

Aussi singuliers que complémentaires, les deux chefs ! Jusqu’à leurs "trucs" de travail. Pour Victor Mai, la mise en place se fait en musique sur... du tonitruant metal !

"Et pendant le service, on enchaîne avec du rap et du rock. Bref, rien de politiquement correct. Faut que ce soit dynamique !"

De son côté, Simon Auscher aime travailler en écoutant "des podcasts d’histoire, ça m’est venu en parlant de Carolingiens et Mérovingiens... Je ne savais plus qui était qui !"

Expérience unique dans l’assiette

Difficile d’évoquer sans trop l’éventer ce menu surprise. Parlons du cadre de cette belle adresse ouverte en 2021 par Sébastien Martin, Coline Chartier et Steve Baldini : noir et crème, teintes naturelles pour mieux sublimer les assiettes.

On s’assoit, on précise si l’on a des aliments à proscrire et c’est parti. En sept plats (un amuse-bouche, deux entrées, un plat, un fromage, un pré-dessert et un dessert), le menu de Victor Mai et Simon Auscher fait travailler tous les sens.

On se prend au jeu de l’enquête ou on attend sagement les explications des serveurs. Malicieuses et pleines de jolies trouvailles de goûts comme de textures, les recettes mettent en majesté les produits de saison. L’asperge d’abord. L’orange sanguine apporte aussi son acidité mordante. Et la rhubarbe ici aussi étonnante que succulente.

Nuances. 15, rue Cassini, à Nice. Ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi midi. Menu éphémère au dîner jusqu’au 19 avril : 75 euros (hors boissons) en 7 plats. Réservations au 07.88.93.67.88. et nuances-restaurant.com