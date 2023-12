Vous ne devinerez jamais le prix de cette pâtisserie bonhomme de neige vendue à Paris, qui a choqué les internautes

Il a remis ça. Cédric Grolet, pâtissier star passé en quelques années de petit prince des gourmandises sucrées à cible de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux, a sorti sa collection de Noël, disponible pour le moment dans ses deux boutiques parisiennes.

Le bonhomme de neige de Cédric Grolet. Photo DR.

Près de l'Opéra dans le 9e arrondissement, et au cœur de l'hôtel Le Meurice dans le 1er (rappelons que le pâtissier a également des boutiques à Londres, Singapour et Courchevel), on peut aller déguster une série de nouveaux desserts, dont un bonhomme de neige qui a bien fait rire les internautes pour son aspect... et son prix.

à lire aussi La tarte aux fraises non équeutées à 80 euros de ce fameux pâtissier est passée de travers, festival de blagues sur Internet

A 95 euros l'unité pour 6 personnes, il dépasse encore de plusieurs euros les précédents records de Cédric Grolet, notamment la fameuse "corbeille de fraises" très minimaliste (aux fruits non équeutés) qui lui avait valu les foudres de plusieurs influenceurs en juin dernier.

Salade de fruits de saison by Cédric Grolet, 119€ pic.twitter.com/osFiTt6GPr — René Laptop (@3615_rene) November 30, 2023

"Nique ta tarte à 180 euros"

Comme d'habitude, il n'en fallait pas plus déchaîner la furie et la créativité des internautes.

Déjà moqué dans le passé pour ses interventions torse nu sur son compte Instagram, ou encore pour ses abonnements aux comptes réseaux sociaux de Marine Le Pen, il a une nouvelle fois pris une pluie de moqueries sur les réseaux sociaux.

Certains Français ont même rappelé la récente colère de la rue, qui avait vu des manifestants taguer sa devanture...

Du coup là ça marche aussi avec ton bonhomme de neige ⛄️ à 95€ 😳😂😂😂😂😂😂😭 #CédricGrolet pic.twitter.com/8Oq7Ljdtvt — SophiaModa (@SophiaModa) November 29, 2023

Sarcasme en série sur Internet

Les prix ont ainsi flambé sur Internet, au fur et à mesure que les Twittos partageaient leurs idées les plus décalées pour se faire trois sous en saupoudrant leurs idées de sarcasme. Que ce soit sur l'aspect ou le prix de cette drôle de bûche de Noël blanche.

On dirait que Cédric Grolet a foiré un tuto qu’il a vu sur YouTube mdrrrr pic.twitter.com/Oec6iwMQV9 — JesuisnouveausurTouitter (@Mort_lofficiel) November 30, 2023