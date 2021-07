Vous aimez les chimney cakes? Cette boutique en propose toute l'année à Nice

On ne sait jamais trop par quel bout le prendre. Au feeling, on décolle un petit coin de brioche et le ruban se dessine. On déroule lentement la pâte et on mange ses délicieuses bandes de pâte croustillante mais encore filante à l’intérieur. Et puis... Et puis... Nous voilà embobinés. Plus moyen de résister à la texture inédite du kürtos kalacs (qui vient du mot hongrois kürt, soit tuyau de poêle) connu aussi sous l’anglicisme chimney cake (gâteau cheminée).

2020 sera l’année du tournant... Du courage et de l’audace aussi! Non content de fignoler son concept de tubes hongrois à croquer, Bilel a aussi lancé avec un ami en décembre dernier sa marque de parfums – Maison Alef – qui a déjà sa boutique dans le Vieux-Nice. "C’est un peu fou tout ça!", reconnaît le trentenaire.

Lilia, la mère de Bilel, met littéralement la main à la pâte. "La base, légèrement briochée, est la même pour la version sucrée et salée: farine, œufs, beurre, sel, sucre, eau et un peu de levure", égrène celle qui prépare un CAP pâtisserie et manie le pétrin avec joie et professionnalisme. Après de multiples essais, elle semble avoir trouvé la recette parfaite, celle qui rend les gens heureux!

Une bande de pâte souple est ensuite façonnée à la main, avant d’être enroulée autour d’une broche. On ajoute du beurre et du sucre dans la version sucrée pour donner un joli caramel. Le chimney cake cuit lentement sous vos yeux au four. Puis, selon les goûts, il sera roulé dans la cannelle, le praliné, les amandes, les Oreo, les M&M’s et/ou nappé de Nutella, caramel, chocolat pour un effet ultra-gourmand.

Il n’y a qu’à voir les addicts pousser la porte de l’enseigne pour le goûter... Le chimney salé est, lui, découpé en deux avant d’être garni (lire encadré).

"Avec une spécialité salée et une sucrée, le ticket moyen d’un repas est à 10 euros. On peut ajouter des smoothies, des lattes On vise les travailleurs du coin, notamment ceux du très grand espace de coworking qui se monte dans l’ancien centre de tri de la Poste"

Et pour ceux qui bossent ou vivent un peu plus loin, Örven Chimney Cakes s’est associé aux plateformes de livraison en ligne (deliveroo, ubereats) afin de satisfaire toutes les fringales.

Savoir +

Örven Chimney Cake.

18, avenue Thiers à Nice.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

Rens. 04.93.92.36.17.

Tarifs: sucré à partir de 3€, salé: 6,70€.