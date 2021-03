Votre délicieux apéritif niçois… À la maison!

L'ORIginalité avant tout

Cette année, l’apéritif se doit d’être original. À cause des restrictions actuelles, il ne se fera pas sur les belles terrasses ensoleillées du Vieux Nice. Ni sur les restaurants de plage en bord de mer. Mais ne nous laissons pas aller pour autant…

Car grâce au Clos de Laure, vous allez pouvoir préparer un véritable apéritif à la niçoise depuis votre cuisine. Vous êtes en manque d’idées originales pour un apéritif réussi? Cet artisan créateur bien installé dans la région depuis 1998 vous propose des produits gourmets du terroir provençal et niçois.

Partons à la découverte de saveurs innovantes, de nouvelles textures, de nouvelles senteurs pour donner un goût original à notre traditionnel apéro !

L'artisan createur de votre apero

C'est en restant ouverts aux diverses inspirations culinaires que cet artisan parvient à créer ses bons produits. Le Clos de Laure nous propose sa sélection de produits à déguster entre amis ou en famille pour un apéritif réussi.

Au menu: la bagnetta, pour bien commencer! Cette crème de tomates séchées au basilic et piment est préparée à la main.

Ou peut-être préfèreriez-vous la recette familiale des délices d'artichaut, transmise de générations en générations: une crème de cœurs d’artichauts, délicatement parfumée au thym.

Enfin, on vous recommande de goûter à cette dernière crème, tout aussi délicieuse que les précédentes: le velours de carottes au miel des Alpes, saupoudré d’une pointe de cumin.

Bien évidemment, les produits sont tous fabriqués de façon artisanale et confectionnés à partir de légumes frais cultivés localement, pour un équilibre optimal des saveurs.

Accompagnez ces crèmes avec des légumes de saison (dans un style de bagna-cauda froide), des gressins ou sur des tartines grillées.

Voilà de quoi satisfaire et surprendre vos invités pour un apéritif réussi. L’originalité, en toute simplicité!

OÙ TROUVER CES PRODUITS ?

Pour retrouver ces délices d’apéritifs, rendez-vous sur Nos Beaux Terroirs, la boutique en ligne du groupe Nice-Matin. Vitrine des artisans-producteurs locaux et des produits régionaux, Nos Beaux Terroirs vous fera voyager à travers le terroir, à la découverte de mets fins et goûteux. Vous y trouverez également des recettes, de belles histoires et de jolis portraits. Lancée avec la start-up BeeShary, cette boutique locale ancre l’engagement de Nice-Matin sur le territoire.

Et parce faire partie de notre communauté réserve de nombreux avantages, nos abonnés bénéficient de réductions sur une sélection de produits.

>> Je découvre Nos Beaux Terroirs