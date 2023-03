Voici tous les restaurants distingués par "La Liste" 2023 à Monaco

4 tables azuréennes primées au palmarès 2023

Les premiers prix spéciaux de "La Liste" consacrés à la Méditerranée ont distingué plusieurs adresses à Monaco et dans les Alpes Maritimes. Notamment la cheffe du Monte-Carlo Beach au Cap Martin, Mélanie Serre, le chef Bruno Cirino à La Turbie. Ainsi que La chèvre d'or à Eze et Le restaurant des rois à Beaulieu-sur-mer. Le chef étoilé du Louis-XV, Alain Ducasse, a reçu un Prix d'honneur. La Principauté de Monaco étant consacrée "Prix de la nouvelle destination gastronomique".

Voici le palmarès complet

- Prix d'honneur: Alain Ducasse



- Ouvertures de l'année: Il Porticciolo, Chef Riccardo Canella, Venise, Italie; Pharaoh, Manolis Papoutsakis, Athènes, Grèce



- Prix de la nouvelle destination gastronomique: Monaco



-Tables à explorer: L’Argine a Vencò, Cheffe Antonia Klugmann, Dolegna del Collio, Italie; Brût, Chef Youssef Akiki, Hrajel, Liban; Khufu’s, Chef Mostafa Seif, Giza Governorate, Égypte; Meshek Barzilay, Cheffe Neria Kalantarov, Tel Aviv, Israël; La Bottega dei Sapori, Cheffe Sarah Vuk Brajko, Pirano, Slovénie; Ca Na Tonneta, Cheffes Maria and Teresa Solivellas, Caimari, Majorque, Espagne; Zigante, Chef Damir Modrušan, Livade, Croatie; Alaf, Chef Deniz Temel, Istanbul, Turquie; Mim Restaurant, Chef Rabah Ourrad, Alger, Algérie; Guzé Bistro, Chef Mark Dimech, La Valette, Malte



- Prix de l'innovation: Ergon, Fondateurs Thomas & Giorgos Douzis, Grèce



- Prix du changement: la cheffe Nadia Sammut, Auberge La Fenière, Cadenet, France



- Prix de la solidarité: les chefs turcs et la communauté des restaurateurs pour leur engagement à la suite des catastrophes survenues en Turquie et en Syrie



- Prix de la responsabilité éthique et environnementale: Elsa, Cheffe Mélanie Serre, Monte-Carlo Monaco



- Prix de l'authenticité et de l'artisanat: Hostellerie Jérôme, Chef Bruno Cirino, La Turbie, France; Tenuta Nannina, Chef Rocco Iannone, Fisciano, Italie; Dar El Jeld, Tunis, Tunisie



- Nouveaux talents de l'année: Chef Raz Rahav, OCD, Tel Aviv, Israël; Cheffe Vicky Sevilla, Arrels, Sagunto, Espagne; Cheffe Ana Grgić Tomić, Le Bistro, Zagreb, Croatie; Chef Hugues Mbenda, KIN, Marseille, France



- Prix bonus:

Le plus beau coucher de soleil: Laganini Lounge, Chef Matko Bukovec, Hvar, Croatie

La plus belle vue méditerranéenne: La Chèvre d’Or, Chef Arnaud Fave, Eze Village, France

Restaurant de plage le plus festif: Scorpios, Chef Alexis Zopas, Mykonos, Grèce

Restaurant le plus romantique: Nammos, Mykonos, Grèce

La plus belle terrasse méditerranéenne: Le Restaurant des Rois, Chef Julien Roucheteau, Beaulieu-sur-Mer, France