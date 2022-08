Voici la recette de la tomate farcie du chef étoilé de Sainte-Maxime, Geoffrey Poësson

La recette

Ingrédients pour 4 personnes Tomate farcie:

2 grosses tomates cœur-de-bœuf; 1 tomate ananas; 1 tomate Green Zebra; 1 tomate noire de Crimée; 1 tomate rosée de Berne; 1 bouquet de basilic; 1 cébette; 10 filets d’anchois.

Velouté de tomate Santo Maimo



Parure des tomates; 1 cuillère à soupe d’huile d’olive; ½ cuillère à soupe de vinaigre de tomate; ½ cuillère à soupe de nuoc-mâm; ½ cuillère à soupe de jus de yuzu; ¼ cuillère à soupe de vinaigre de cidre; 1 branche de marjolaine; 1 branche de basilic; 1 verre de cébette; ½ de gousse d’ail; ¼ cuillère à soupe d’huile d’anchois; sel; piment d’Espelette.

Réaliser les tomates la veille



Couper les tomates cœur-de-bœuf au niveau du pédoncule et les vider à l’aide d’un emporte-pièce (ou d’une cuillère). Mettre de côté les intérieurs de tomates. Trancher toutes les autres tomates à un demi-centimètre d’épaisseur et les réserver sur une plaque. Garder de côté toutes les parures. Ciseler la cébette et effeuiller le basilic. Tailler les anchois en petits morceaux. Assaisonner l’intérieur des cœurs de bœuf et les tranches. Procéder au montage : dans les grosses tomates cœur-de-bœuf, placer les tranches des tomates en alternant les couleurs et les aromates (anchois, basilic, cébette). Placer les tomates farcies au frais.

Préparer le velouté



Mettre tous les ingrédients dans un blender. Mixer jusqu’à obtenir un velouté lisse. Passer le velouté au chinois. Rectifier l’assaisonnement puis réserver au froid. Verser le velouté sur la tomate farcie.