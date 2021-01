VIDEO. Envie de crêpes? On a testé pour vous la recette authentique des crêpes Suzette d'Auguste Escoffier

Mardi, c’est la Chandeleur. La tradition, c’est de faire des crêpes. Et franchement, quand les traditions sont sympas, ce serait dommage de s’en priver.

La Chandeleur, c’est la fête des chandelles. Une ancienne fête païenne, à l’époque de la Rome Antique, récupérée par l’Église, et casée quarante jours après Noël. À l’origine, la crêpe représente le soleil, alors qu’on commence à être gentiment tannés de l’hiver et des frimas, et qu’on aimerait bien voir l’astre du jour un peu plus souvent.

Un peu magiques

Les crêpes sont aussi traditionnellement servis à Mardi gras, cette année le 16 février. D’après Loïc Bienassis, historien spécialiste du patrimoine culinaire et de l’alimentation, les crêpes auraient un caractère "rituel et magique".

Il cite Arnold van Gennep, ethnologue spécialiste du folklore, qui détaille: "Faites normalement de farine, de lait et d’œufs, elles sont éminemment représentatives de l’économie agricole: en manger, et le plus possible (détail souvent affirmé), un jour plus ou moins sacré, est assurer à la maisonnée et à la ferme une abondance".

Autant de bonnes raisons de se faire plaisir donc.