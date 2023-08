Le chef Alain Ducasse lance son sommet de la gastronomie durable à Monaco

Les premiers germes remontent à 2022. Dans les dernières pages de son ouvrage, Une vie de goûts et de passion, Alain Ducasse esquisse l’idée qu’il imagine pour la Principauté : un sommet sur l’avenir de l’alimentation pour réfléchir à l’évolution de la gastronomie et à une cuisine durable, responsable et humaniste.

Ce rêve du chef cuisinier peut-être le plus célèbre au monde sera bel et bien réel le 21 septembre prochain, quand Monaco accueillera le tout premier Sommet de la gastronomie durable. Un rendez-vous visant à réunir des professionnels de la discipline pour (re) penser les moyens de se nourrir.

"Nous avons ce projet avec le prince Albert II de porter ce message plus haut et plus fort pour que la haute gastronomie soit davantage engagée et devienne un modèle. Une cuisine doit être bonne à penser avant d’être bonne à manger. Et nous voulons démontrer que c’est possible. Nous avons cette légitimité à Monaco pour générer le tempo. Pas simplement de le dire, mais de le faire et d’avoir une influence", estimait le chef monégasque, en novembre dernier, dans les colonnes de Monaco-Matin.

Trouvant du sens à tenir ce congrès au bord de la Méditerranée, où la civilisation millénaire est contenue aussi dans la manière de se nourrir.

Une charte à venir

Ces derniers mois, le projet d’Alain Ducasse a fait son chemin, avec l’expertise de la Fondation Prince Albert II et le soutien de la Société des Bains de Mer et de Moët Hennessy pour cadrer la logistique de ce sommet voulu international. Partant du postulat qu’un tiers des émissions de gaz à effet de serre sur la planète est produit par l’alimentation et qu’il s’agit de faire baisser cette propagation.

Autour de lui, le chef étoilé a convié des représentants de sa profession : producteurs, cuisiniers, engagés, étudiants d’écoles culinaires. Mais pas seulement : des scientifiques, des leaders de la transition écologique, des chefs d’entreprises comptent aussi parmi les invités pour explorer de façon globale la chaîne alimentaire.

En pratique, la journée du 21 septembre sera animée par la journaliste Daphné Roulier et découpée autour de cinq grandes thématiques : cultiver et pêcher à l’heure du dérèglement climatique ; cuisiner aux sources du goût ; s’engager pour des initiatives responsables ; restaurer l’éducation alimentaire ; quel futur pour la gastronomie.

Une somme d’ingrédients pour aboutir à une recette au goût déjà acté : le temps est venu de changer notre façon de penser la nourriture et de la considérer comme un moyen de préserver la planète et ceux qui l’habitent. En ce sens, le sommet devrait se conclure par la rédaction de la Charte de la gastronomie durable pour poser une première pierre à cette volonté de changement.