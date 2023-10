Un nouveau restaurant ouvrira le 12 octobre dans le patio de l’Hôtel de Paris à Monte-Carlo

Ce sera un pop-up d’un an, ouvert de 12 heures à 19 heures dans ce lieu formidable qu’est le patio de l’Hôtel de Paris, qui n’a pas encore trouvé son attractivité. » La semaine dernière, le président-délégué de la Société des Bains de Mer, Stéphane Valeri, profitait de sa conférence de presse de rentrée pour annoncer l’ouverture, jeudi 12 octobre prochain, d’un nouveau restaurant baptisé "Taera Monte-Carlo". "Taera" étant symbole de la force dans l’une des langues autochtones du Venezuela.

Ce mercredi soir, la SBM a précisé son nouveau projet via communiqué de presse. Il s’agira d’une "immersion dans la culture vénézuélienne à travers la cuisine, l’ambiance et le design, le tout pensé et orchestré par la talentueuse Victoria Vallenilla, par ailleurs cheffe exécutive du restaurant Coya Monte-Carlo depuis 2021".

"Les plats qui ont bercé mon enfance"

À l’aube de ses 30 ans, Victoria Vallenilla, d’origine vénézuélienne, a suivi des études hôtelières à Nice avant d’atteindre la finale du concours de cuisine "Objectif Top Chef 2015". Avant de prendre les rênes du Coya, elle avait appris auprès des plus grands: Joël Garault au Vistamar, puis le maître Alain Ducasse à la Trattoria. Avec "Taera", la SBM donne carte blanche à son étoile montante, qui définit ainsi sa passion. "Ma cuisine est pétrie de sentiments et de souvenirs. Taera me permet de me rapprocher de mon pays, que j’aime tant. C’est un vrai plaisir de partager et de faire découvrir les plats qui ont bercé mon enfance."

Côté décor, la SBM promet une immersion complète en Amérique du Sud. "Bois aux formes travaillées, cuivre et pierres, les éléments de la terre s’associent harmonieusement au lin délicat, ce qui crée une décoration chaleureuse et naturelle. La claustra en bois sculpté et ciselé, donne du rythme à l’espace. La grande fresque murale, réalisée par l’artiste sud-américaine Viviana Grondona, contribue à la belle énergie et au caractère singulier de ce lieu, d’où l’on ressort assurément stimulé."