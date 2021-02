Thierry Marx: "On ne sait plus faire une cuisine pas cher et agréable à manger"

Alors que 70% de son activité est à l’arrêt et qu’un de ses établissements au Japon a déjà fermé, l’ancien juré de Top Chef veut rester combatif. Entre coups de gueule et coups de chapeau, constats d’échec et envie de renouveau, le responsable des restaurants du Mandarin Oriental à Paris partage, dans Celui qui ne combat pas a déjà perdu, son état des lieux de la gastronomie française.



"Paris et la Côte d’Azur attireront toujours les touristes fortunés, écrit Thierry Marx. Mais est-ce que le palace qui attend fébrilement l’arrivée d’une famille du Moyen-Orient pour sauver son année va continuer à fonctionner? Je ne le crois pas."



Engagé sur pas mal de fronts, notamment dans la formation réinsertion, avec ses écoles Cuisine mode d’emploi(s), comme à Villeneuve-Loubet, l’ancien gamin turbulent, qui s’est révélé dans la cuisine et les arts martiaux, est convaincu que la sortie de crise doit être globale.

"A l’issue du premier confinement, il fallait que je fasse le point, nous explique-t-il au téléphone. J’arrive à soixante balais, j’ai combattu pour beaucoup de trucs et là je suis bloqué, Netflixé… ce n’est pas possible! Il fallait que je pense à l’avenir. Et face à des coups de massue pareils, il faut se mettre en posture stratégique de combat. Oui c’est un virus, oui c’est compliqué, mais si on reste dans l’hypnose de la Covid, on est cuit."

Un an de crise, combativité intacte?

Intacte, vraiment. Dans le livre, je raconte l’histoire de mon grand-père qui me disait: "Il n’y a que la mort qui est irréversible".

J’ai une pensée pour ceux qui ont disparu à cause de cette saloperie, nous qui ne sommes pas morts, on peut combattre.

Et on va rebondir.

A Nice comme ailleurs, des restaurateurs à bout ont ouvert, vous comprenez?

Je comprends l’anxiété des confrères, je vis la même crise. Mais je ne veux pas montrer l’image d’une profession qui ne prendrait pas ses responsabilités. 99% des professionnels n’ont pas répondu à ce genre d’appel parce qu’ils savent qui est l’ennemi, c’est un virus.

La profession se bat pour obtenir des aides durables mais sait respecter les mesures sanitaires.

"En tête des livraisons c’est un géant du burger américain… ça me fout en l’air!"

Vous aimeriez un changement général. Et pour la restauration?

La Covid nous fait prendre date: il faut changer de consommation. Ca y est, on y est. La restauration, ce sont des hommes et des femmes chefs et chefs d’entreprise, l’adaptabilité, ils connaissent. Revenir à des valeurs plus justes…

Est-ce qu’il faut continuer à avoir cinq entrées, cinq plats, cinq desserts à la carte ou est-ce qu’il faut aller vers une cuisine de marché, des circuits courts? La profession a conscience de ça et y va.

Entre les deux confinements, elle a compris que la numérisation de nos modes de consommation s’accélérait. Là-dessus, nous, gastronomie française, avons pris du retard. C’est Waterloo morne plaine! Quand je vois qu’en tête des livraisons c’est un géant du burger américain, de la pizza industrielle ou des chicken wings… ça me fout en l’air!

Parce que si on n’avait pas créé ce conflit entre tradition et innovation, on saurait mettre de la cuisine française dans du pain et la servir en drive. En laissant nos ego, on pourrait dire: attendez, moi je peux vous faire un petit Bourguignon revisité dans un bun avec de la farine de qualité!

C’est la gifle que j’ai prise au déconfinement: les files d’attente devant les burgers américains, parce qu’on ne sait plus faire une cuisine pas cher et agréable à manger.

La gastronomie doit changer de cible?

Exactement. Ce que je souligne dans ce livre, c’est qu’il y en a marre du low cost. Ma génération et celle qui suit souffrent de cette théorie qui dit: produisons pas cher pour ceux qui n’ont pas de sous.

Il faut arrêter de croire qu’une baguette de pain à 80 centimes d’euros c’est vertueux, ce n’est pas vrai. C’est faire entrer les gens dans les magasins pour leur vendre autre chose. Ca nourrit mal le consommateur et ça ne paie pas l’agriculteur ni l’artisan.

"En laissant nos ego, on pourrait dire: moi je peux vous faire un petit Bourguignon revisité dans un bun"

Plus joyeusement, vous partagez aussi vos premières émotions culinaires, comme… l’odeur d’huile d’olive?

Oui! Dans le quartier parisien de Ménilmontant où j’ai grandi, il y avait différentes communautés, des Juifs Tunisiens, des gens d’Afrique du Nord, qui cuisinaient avec des parfums que nous, plutôt d’Europe de l’est, ne connaissions pas.

Je me souviens des sandwichs à l’huile d’olive tunisiens, avec thon, salade et piment. Après, sont arrivés des gens d’Afrique noire amenant des senteurs de mafé puis, dans le bas de Belleville, la cuisine d’Asie du sud-est avant la communauté chinoise… ça a marqué mon enfance.

C’est une mémoire durable, la mémoire olfactive!

L’ouverture de votre cuisine vient de là?

Bien sûr, de cette diversité, du goût du voyage. Le voyage, je le faisais à pied entre Belleville et Ménilmontant. Ces odeurs-là diffusent encore en moi comme un sachet de thé…

Quand j’ai quitté Ménilmontant pour une cité de Champigny ensuite, j’ai perdu ça. Les murs de béton étaient tellement étanches que les cultures se construisaient en mode silo. Ca a créé un désordre colossal dans le vivre ensemble. Et on le voit toujours.

Vous évoquez aussi ceux qui vous ont inspiré, comme l’Azuréen Jacques Maximin?

A l’époque, j’avais remplacé quelqu’un au service du Negresco et n’avais de cesse que de regarder Jacques. Un vrai créatif, un puits de science culinaire, une signature forte. Une figure de l’audace.

On est beaucoup dans le copié-collé en cuisine, lui, c’est un homme qui a du fond.

Maximin, c’est: couleur, odeur, saveur. Comme Alain Chapel ou Claude Deligne, il vous apporte beaucoup en vous parlant peu, un truc que je retrouve dans la culture japonaise: observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover.

Celui qui ne combat pas à déjà perdu. Thierry Marx.

Éditions Flammarion. 255 pages. 16,90€.