RECETTES DU JOUR. Deux chefs de la région nous régalent avec des plats raffinés

Petit bijou enchâssé dans un écrin d’exception, face à la muraille rose des gorges qui lui ont donné son nom, le restaurant hôtel quatre étoiles Les Gorges de Pennafort, à Callas, table parmi les plus réputées de la région et rénové en 2013, est un éden, avec son espace "beauté-forme", et son parc agrémenté d’œuvres monumentales.

Côté carte, le chef Philippe Da Silva met toujours un point d’honneur à utiliser la quintessence de la pêche et du marché du jour. Parmi ses plats emblématiques: les raviolis de foie gras et parmesan, lamelles de truffes, côté entrées, le turbot braisé au champagne et caviar, pour les poissons, et le carré d’agneau au jus à l’estragon pour les viandes.

Quant à sa cave, elle ne compte pas moins de trois mille étiquettes! En attendant de découvrir de nombreuses nouveautés lorsque l’établissement rouvrira, place à l’excellence avec cette recette parfumée à souhait.

La recette de daurade vapeur, vinaigrette à la coriandre

Ingrédients pour 6 personnes

-3 daurades de 400 à 500 g. Faire lever les filets par votre poissonnier.

Enlever les arêtes avec une pince à épiler.

La vinaigrette:

-1 demi-botte de cerfeuil ciselé

-1 demi-botte de ciboulette ciselée

-1 demi-botte de coriandre ciselée

-8 cuillères d’huile d’olive

-1 cuillère de sauce soja

-1 cuillère de vinaigre de Xérès

-1 cuillère de dés de chair de citron

-2 cuillères de dés de tomates

-2 cuillères de dés d’ananas

-6 caprons au vinaigre (câpres avec queue)

-Sel et poivre

Mélanger les ingrédients de la vinaigrette dans un saladier.

Cuire les filets de daurade à la vapeur ou faire pocher les filets à l’eau salée. Cuisson entre trois et cinq minutes selon l’épaisseur du filet. Déposer les filets dans l’assiette. Ajouter deux à trois cuillerées de vinaigrette avec les dés de légumes, puis parsemer de fleur de sel.

L’astuce du chef: Pour agrémenter, on peut ajouter des cèpes ou des girolles.