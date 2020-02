RECETTE. Rognons de veau, purée maison et sauce au vin de La Table de Terrebrune à Ollioules

les ingédients

Pour quatre. Préparation: 15 minutes. Cuisson: 35 minutes. Difficulté: facile.

- 4 rognons de veau

- 1 verre de vin rouge

- 20 cl de jus de viande

- 8 pommes de terre

- 1 litre de lait

- 40 g de beurre

- Huile de tournesol

- Poivre et sel

La purée

Éplucher les pommes de terre et les couper en cubes. Dans une grande casserole, mettre un litre de lait puis les dès de pommes de terre et faire cuire pendant trente-cinq minutes à feux doux.

Puis, récupérer les pommes de terre avec une araignée et les déposer dans un récipient. Ajouter le beurre, saler et poivrer. Écraser le tout avec une fourchette ou un presse-purée. Rajouter deux bonnes louches de lait chaud et remuer pour obtenir une belle consistance. Réserver au chaud.

Les rognons

À l’aide d’un couteau très fin, dégraisser les rognons (enlever la partie blanche:

le gras sous forme d’enveloppe). Puis, ouvrir les rognons en deux et terminer de retirer les dernières parties grasses.

Mettre les rognons à cuire, avec deux cuillères à café d’huile de tournesol, dans une poêle, à feu moyen, pour une cuisson minute (trente secondes de chaque côté), puis réserver dans un plat.

Dans la même poêle, cuire le jus de viande (privilégier un jus de qualité à l’achat) et déglacer avec un verre de vin rouge. Porter à ébullition et faire réduire petit à petit la sauce. Ajouter une noisette de beurre, laisser fondre et ajouter les rognons pour deux minutes de cuisson à feu doux, en les arrosant avec le jus. Attention : les rognons se dégustent rosés!