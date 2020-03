RECETTE. Le navarin de lotte à la vanille du "Lido" à Toulon

Les ingrédients

Pour quatre. Préparation: 30 minutes. Cuisson: 35 minutes. Difficulté: moyen.

Les légumes

- 8 carottes fanes

- 4 carottes

- 8 mini-navets

- 1 bouquet de cébettes

- 100 g de pois gourmand

- Sel

Le poisson

- 1,2 kg de lotte

- 80 g de beurre

- 25 cl de crème liquide

Le fumet

- Tête et arêtes de lotte

- 1 oignon

- 2 gousses d’ail

- 1 branche de céleri

- 1 bouquet garni

- 1 gousse de vanille

- 1 citron

- 50 cl d’eau

Les légumes

Bien laver et éplucher les carottes fanes et les navets sans les tailler ni les cuire,

et ciseler les cébettes. Conserver les épluchures pour le fumet et réserver les légumes. Éplucher les carottes et les couper en petits carrés. Les cuire dix minutes dans

de l’eau bouillante et réserver.

Le fumet

Dans une casserole, faire revenir les épluchures de légumes dans du beurre. Ajouter la tête de la lotte et les arêtes légèrement concassées.

Rajouter l’oignon émincé, la branche de céleri, l’ail écrasé et le bouquet garni. Verser 50 cl d’eau et faire mijoter, à feu doux, pendant vingt minutes.

Puis filtrer au chinois. Remettre le jus de fumet dans la casserole et ajouter la gousse de vanille et un zeste de citron. Mettre hors du feu à couvert pendant quinze minutes, réserver.

Le poisson

Faire des médaillons de lotte de belle taille et les déposer dans une casserole bien beurrée. Les cuire une minute de chaque côté. Une fois colorés, les arroser généreusement de jus de fumet de poisson tout en ajoutant les 25 cl de crème liquide. Laisser mijoter, à feu doux, pendant dix minutes.

Le dressage

Mettre les petits légumes, les cébettes ciselées et les pois gourmands dans une casserole et cuire à feu moyen cinq petites minutes tout en arrosant avec le fumet.

Tous les ingrédients doivent rester croquants. Aligner les légumes à côté des morceaux de lotte (4 par personnes) dans une grande assiette plate. Au milieu, disposer un filet de jus de fumet. Ajouter une gousse de vanille pour la touche déco.

L’accord mets-vin

Un Côte de Provence blanc, cuvée Les Davids, du Clos Réal à Pierrefeu. Un vin bio, minéral et tout en fraîcheur.