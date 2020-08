RECETTE DU JOUR. Flans à la menthe

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 50 min





LES INGRÉDIENTS





- 50 cl de lait,

- 6 œufs,

- 20 feuilles de menthe et 6 petites feuilles pour la décoration,

- 180 g de sucre en poudre,

- 2 sachets de sucre vanillé,

- 30 g de beurre.





RÉALISATION





Faites chauffer le lait dans une casserole avec les feuilles de menthe. Éteignez avant l’ébullition, laissez infuser jusqu’à ce que le lait soit froid puis retirez les feuilles de menthe.



Préchauffez le four à 240 °C.



Battez les œufs et le sucre vanillé dans un saladier jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Intégrez progressivement le lait parfumé en continuant à battre avec le fouet.



Beurrez 6 ramequins et répartissez-y le mélange.



Baissez le four à 180 °C et faites cuire pendant 45 min. Puis éteignez le four et laissez refroidir.



Décorez chaque flan avec une petite feuille de menthe et de la cannelle.



Mettez au réfrigérateur pendant 1 h avant de servir.