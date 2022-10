Qui est le chef qui a succédé à Philippe Da Silva aux cuisines des Gorges de Pennafort ?

Voilà déjà un an qu’Antony Salliège a pris les commandes des cuisines des Gorges de Pennafort. Cet ancien relais de poste, devenu une adresse mythique pour les aficionados azuréens de la gastronomie avait payé la pandémie au prix fort : en plus des difficultés rencontrées par tous les restaurateurs, Pennafort a perdu son chef légendaire, Philippe Da Silva. Un pilier terrassé par la Covid.

C’est en toute discrétion que le chef Salliège a succédé à son mentor. Une discrétion qui lui va bien, car il se cacherait bien volontiers derrière ses plats, si on le laissait faire.

Si c’est ce Bourguignon de 45 ans qui prend la relève, ce n’est pas par hasard. Il a été second de Philippe Da Silva: "Après 7 ans avec le chef Da Silva, je sentais que je pouvais faire les choses tout seul. Je ne suis pas parti parce qu’on était fâchés, mais plutôt parce que ça se passait très bien, et ça m’a donné envie d’être chef moi-même."

Il repart alors en Bourgogne, avant d’être rappelé: "Le chef Da Silva m’a appelé pour me dire qu’il allait partir en retraite. Il voulait que je prenne la relève." Alors quand Pennafort perd son macaron Michelin, un classique après le décès d’un chef, c’est au cœur qu’il est touché. Son regard brille à cette évocation: "Il m’avait fait confiance. Je ne pouvais même plus en parler avec lui, lui dire que j’allais la récupérer..." Mais il a été choisi par le maître, voilà qui assoit une légitimité, si tant est qu’il en ait vraiment besoin.

Car le bonhomme a quelques cordes à son arc : meilleur apprenti de la Nièvre, il fait ses armes auprès de Jacques Lameloise, trois étoiles au Michelin, alors qu’il n’a que 17 ans.

"C’était un grand restaurant avec une seule grosse équipe, qui est là midi et soir. Et pourtant, c’est un chef calme. On peut faire de la bonne qualité, sans être un excité qui gueule tout le temps. Après je suis allé à Paris. Et là, ça gueule plus fort, mais ça ne marche pas mieux qu’en Bourgogne. Moi, je suis très calme."

Madeleine bourguignonne

D’aussi loin qu’il se souvienne, de son enfance dans le Morvan, il a toujours voulu être derrière les fourneaux: "Quand j’étais petit, je voulais déjà être cuisinier. Mes parents travaillaient et c’est une nourrice qui m’a élevé. C’est ma grand-mère de cœur. Elle avait aussi deux garçons de la DDASS et l’un des deux était cuisinier. Il était monté à Paris, il était devenu chef, et quand il venait, il préparait à manger. Elle cuisinait très bien, mais quand il cuisinait, elle était tellement heureuse. Et en plus, il avait une bonne situation. Alors je me suis dit que je voulais être chef aussi : pour avoir une bonne situation et rendre les gens heureux."

Aujourd’hui, c’est encore cela qu’il recherche quand il cuisine: l’émotion. "Être un bon chef, c’est trouver l’ingrédient, la recette, qui fait qu’un mois, ou un an après, on se souviendra encore de ce qu’on a mangé." Alors il travaille. Encore. Et encore.

C’est peu dire que pour lui, le travail est plus qu’une qualité. C’est presque une religion, que ses parents, qui travaillaient aux impôts et dans le bâtiment, lui ont transmise.

"Je pourrais faire faire les choses aux autres, et travailler deux fois moins. Mais je travaille par passion. Certains sont sans doute des artistes. Moi, je ne me vois pas comme un artiste. Mais plutôt comme un travailleur. Et j’adore ça."

Si dans certains métiers, on a les mains dans le cambouis, lui, c’est dans les bonnes choses: "Je caresse le bar. Quand il est bien préparé c’est un vrai plaisir. Les champignons aussi. Je les fais moi, parce que j’adore toucher les cèpes", confie-t-il avec malice.

Autre chef, autres mœurs

Si par le passé, la carte des spécialités était importante, aujourd’hui Anthony Salliège a pris ses marques et impose de nouvelles habitudes: "Depuis un an, on change la carte à chaque saison. Les clients adorent, même les habitués."

Alors il faut se creuser la tête. Travailler les associations: "Il faut toujours trouver un ingrédient ou une combinaison pour marquer les esprits. Récemment, on a proposé de la truite avec de la rhubarbe."

Cette fois, c’est du pigeonneau avec du coing, et de la langoustine avec des cèpes. Avec toujours cette envie: "Je ne cherche pas à être connu. Ce que je veux, c’est faire plaisir."

Et pour être sûr de son effet, il sort parfois de ses cuisines : "J’aime passer à la fin du repas, quand je peux. Les clients ont toujours des choses à nous dire. Des suggestions à nous faire. Si je pouvais, je le ferais à chaque fois." Quelle meilleure solution, pour faire plaisir, que d’être à l’écoute ? Alors quand un client lui a parlé du citron noir d’Iran, ça a fait tilt. "Je ne connaissais pas. J’en ai acheté, on l’a travaillé de plusieurs manières. Et finalement, c’est en sorbet que je le préfère." Une découverte qu’il a choisi d’associer avec la sériole de Méditerranée, dans un plat qui devrait marquer quelques esprits.



Hostellerie Les Gorges de Pennafort. 8660, route départementale 25, à Callas. Menus de 92 à 430 euros. Tél. 04.94.76.66.51. hostellerie-pennafort.com