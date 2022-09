Quel chef se cache en cuisine du restaurant du moment niçois Bocca ?

La recette du pavé de maigre et ses légumes de saison

¨Pour 4 personnes

- Une pièce de maigre d’environ 600/700 g (150 g chaque pavé)

- 400 g de betterave jaune

- 400 g de fenouil

- 150 g de beurre

- 100 ml de vin blanc

- 50 ml d’huile d’olive

- 30 g d’œufs de truite

- 1 botte de ciboulette

- 1 échalote

- Jus d’un citron jaune

Les légumes

Rincer et éplucher les betteraves. Les couper en demi-lune. Rincer les fenouils et les couper en deux à quatre morceaux selon leur taille. Mettre les légumes dans une poêle chaude avec 50 g de beurre jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Mettre à feu doux et déglacer avec 30 ml de vin blanc.

Le poisson

Couper les filets de maigre en quatre pièces d’environ 150 g. Assaisonner les pavés avec un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre. Mettre un filet d’huile d’olive dans une poêle très chaude, ajouter les poissons et commencer à les faire cuire sur la peau jusqu’à obtenir une coloration bien dorée. Vous pouvez également faire cuire les poissons directement sur du papier cuisson dans la poêle. Cela permet d’éviter l’ajout de matière grasse et de faire en sorte qu’ils ne collent pas. Les retourner et les faire cuire sur feu moyen durant 5/6 minutes.

La sauce et le dressage

Couper finement l’échalote et la colorer dans une casserole. Ajouter 70 ml de vin blanc et laisser évaporer à 50 %. Incorporer 100 g de beurre au fur et à mesure en mélangeant avec un fouet à feu moyen. Dresser l’assiette en y déposant harmonieusement les filets et les légumes. Agrémenter d’œufs de truite, de jus de citron et de ciboulette finement ciselée. Saler et poivrer.