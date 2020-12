Pourquoi y aura-t-il moins de fruits de mer sur votre table à Noël

Après qu’une nouvelle souche du coronavirus y ait été identifiée, le Royaume-Uni se retrouve isolé. À travers le monde, une longue liste de pays, qui inclut la France, a décidé de suspendre toutes les liaisons avec les Britanniques, et même de suspendre les importations, pour éviter que ce virus muté ne traverse les frontières.

Un "principe de précaution", a justifié le ministre de la Santé, Olivier Véran, alors que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a décrit cette nouvelle souche comme étant "jusqu’à 70% plus contagieuse".

Mais cette mesure sanitaire pourrait bien avoir des conséquences commerciales du côté Français de la Manche, et même priver quelques familles de leur repas de Noël de choix.

Langoustines et noix de pétoncle

Invité sur BFMTV, le patron de Système U, la maison-mère de Super U ou U Express, a fait part de son inquiétude: "Nous avons des produits bloqués de l’autre côté de la frontière avec des produits que nous attendons pour les fêtes, du poisson et des fruits de mer"

Dominique Schelcher cite en exemple le blocage de "langoustines vivantes, noix de pétoncles, queues de lotte". Le 23 et le 24 décembre, "il risque d’y avoir quelques problèmes de pénurie", concède-t-il.

Arnaud Delaforge, patron d’une entreprise spécialisée dans la transformation des produits de la mer, a expliqué au micro de RTL que "les camions ne peuvent pas faire demi-tour et sont bloqués pour 48 à 72 heures". Selon lui, cette situation pourrait engendrer « plusieurs millions » d’euros en perte de chiffre d’affaires pour le secteur.

"Ce qui est particulièrement gênant, c’est qu’on est dans le coup de feu", explique au micro d’Europe 1 Aymeric Chrzan, secrétaire général du syndicat des mareyeurs de Boulogne-sur-Mer.

"Quelques heures de retard et on peut ne pas être au rendez-vous de Noël... C’est comme si on vous livrait des œufs de Pâques au mois de juillet!"

Pour être certain d’avoir ces produits de la mer au soir du réveillon sur votre table, Aymeric Chrzan préconise donc de "ne peut-être pas trop tarder" à les acheter. Et de préciser que si "l’essentiel est passé de justesse, il reste des dizaines de camions coincés du côté britannique, en particulier à Douvres."

Des étals moins remplis

Si une pénurie de ces produits festifs n’est pas à craindre, les étals ne seront donc pas aussi remplis qu’attendu. Et même une levée de l’interdiction des déplacements entre le Royaume-Uni et la France dès demain n’y changerait rien.

Entre la logistique et le temps nécessaire à la préparation des produits, votre langoustine n’aura pas le temps d’arriver jusqu’à votre table.

Heureusement, toute la production de "langoustines, coquilles Saint-Jacques et saumon" ne vient pas du Royaume-Uni : la production nationale et l’importation à partir des pays de l’Europe du Nord fonctionnent normalement. Mais Noël est précisément la période de l’année où ces produits venus d’outre-Manche sont indispensables.