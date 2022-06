Portrait chinois de Yasmina Hayek, cheffe du Em Sherif Monte-Carlo

Côté cuisine et gastronomie, elle est avec Mélanie Serre du restaurant Elsa l’autre nouvelle recrue de la Société des Bains de Mer.

Yasmina Hayek a pris les commandes du Em Sherif Monte-Carlo, la nouvelle table de la gastronomie libanaise en Principauté.

Em Sherif, c’est avant tout une affaire de famille et d’amour, Yasmina Hayek étant la fille de Mireille Hayek, la fondatrice de cette enseigne qui fait rimer gastronomie libanaise, excellence et plaisirs des sens.

Présent dans le monde entier avec déjà 16 établissements, ce restaurant a donc ouvert ses portes il y a quelques semaines au sein de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

"C’est un lieu magique pour moi! Et un grand honneur de travailler dans cette institution du luxe qu’est dans le monde l’Hôtel de Paris. C’est un condensé de tout ce qui est beau ici! Ce partenariat avec la SBM c’est une très belle chose", confie la nouvelle cheffe formée à l’Institut Paul-Bocuse à Lyon, puis aux côtés de grands chefs comme Jean-François Piège, Mathieu Pacaud ou encore le chef danois Rasmus Kofoed. Sacré bagage!

Après Londres et Bahreïn, Monaco est la troisième ouverture de la jeune cheffe: "Et on ne travaille pas de la même manière ici et là-bas. On s’adapte au lieu, à nos partenaires. J’apprends de toutes mes expériences. Ici à Monaco et avec la France, on est baignés dans un environnement où il y a beaucoup de chefs étoilés, où le Guide Michelin a une grande importance. Et puis ici, surtout, nous sommes dans le royaume d’Alain Ducasse, les standards sont du coup plus élevés et notre cuisine évolue de ce fait et pousse un peu plus vers le raffinement."

Cette jeune femme passionnée et travailleuse, guidée par l’excellence et l’esprit de famille, et désireuse de faire découvrir à Monaco sa cuisine, s’est prêtée avec envie à l’exerce de l’interview façon portait chinois sur le thème de sa cuisine.

Si vous étiez une entrée de votre carte?

Je pense que je serai le houmous. Aussi simple qu’il soit c’est quand même un plat qui prend trois jours de travail ! Il y a trois ingrédients super simples– le pois chiche, l’huile et le citron– mais l’alchimie doit être parfaite et longue à obtenir. Il figure sur toutes nos cartes à travers le monde, c’est un plat phare de Em Sherif.

Si vous étiez un plat?

Je serai la moghrabieh. Ici on a réussi à faire un joli twist. Ça ressemble à du boulgour mais avec un grain plus large. Ça se mange au Liban très épicé avec du poivre doux, de la cannelle et on l’accompagne de poulet. Ici à Monaco, on a marié deux plats: la hrissé, plat à base de boulgour fin cuit dans un bouillon de poule et crémé qu’on réinterprète avec la moghrabieh, et auquel on ajoute des champignons de saison. C’est un plat que les gens adorent à Monaco.

Un dessert?

J’adore le chocolat. Pour moi un dessert c’est jamais sans chocolat. Mais ce n’est pas du tout libanais! Les desserts de chez moi sont plus à base de pistache, eau de rose, fleur d’oranger. Mais je préfère le chocolat! J’adore toutes les formes de gâteaux au chocolat. Ici on a donc fait un compromis: au Liban nous avons le katayef qui est un pancake libanais, qui se mange d’habitude avec une crème caillée, de la fleur d’oranger, de l’eau de rose et de la pistache; à Monaco on le mange désormais avec du sésame et du chocolat, farci d’une glace au sésame et glacé d’une sauce chocolat! C’est ma touche personnelle sur un dessert phare du Liban!

La cuisine du Liban est très acidulée... cette saveur qui excite le palais

Si vous étiez une saveur?

La cuisine du Liban est une cuisine très acidulée, alors je pense que je serai l’acide. Cette saveur qui excite le palais. On retrouve ça un peu partout, surtout dans les salades libanaises.

Si vous étiez une boisson?

Je pense que je serai l’arak. C’est le pastis du Liban à base d’anis et de raisins fermentés avec de l’alcool. Ça se marie très bien avec des mûres et ça se boit aussi en cocktail. C’est l’alcool qui se marie le mieux avec la cuisine libanaise, c’est un peu notre vin à nous.

Si vous étiez un ustensile de cuisine?

Je serai le portier, le pilon parce qu’il n’y a rien de mieux que des épices fraîchement concassées. La cuisine libanaise utilise beaucoup d’épices comme le piment de Jamaïque appelé aussi le poivre doux, la cannelle, le cumin, le sumak qui est une baie acidulée.

Si vous étiez un plat étranger? Le gâteau au chocolat vous l’avez déjà dit.

Je serai un burger, je trouve que c’est un plat tellement équilibré. Il y a des féculents, les légumes, la protéine. Je peux manger ce plat tous les jours et même si je mange de moins en moins de viande. Le burger offre plein d’autres possibilités en réalité.

Je voudrais être plein de chefs étoilés en même temps

Si vous étiez un chef étoilé?

Ah je voudrais être plein de chefs étoilés en même temps! Mais j’ai un immense respect pour Alain Passard, j’aime sa façon de cuisiner les légumes, sa cuisine tellement simple, tellement généreuse et supergoûteuse à laquelle je m’identifie. C’est un chef auprès de qui un jour j’apprécierai de travailler.