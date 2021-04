Plusieurs chefs de grands hôtels de Monaco changent de cuisine, on récapitule

Benoît Witz parti dans le Var

Même scénario au Monte-Carlo Beach, où le chef Bent Witz ne rallumera pas ses fourneaux cette saison.

Arrivé dans le giron de la SBM au printemps 2016, le cuisinier a d’abord pris les rênes de la table étoilée du Vistamar, à l’hôtel Hermitage, dans le sillage de Joël Garault parti à la retraite. L’an passé, il change d’adresse dans le groupe pour prendre la suite d’un autre chef étoilé parti, Paolo Sari, du restaurant Elsa au Monte-Carlo Beach.

Une arrivée planifiée avant la crise et bouleversée par la pandémie qui touche l’Europe dès le mois de mars. La saison 2020 tronquée et impactée par la Covid-19 au Monte-Carlo Beach, n’aura pas fait florès. Et la greffe Witz n’a visiblement pas pris.

Le blog spécialisé dans la gastronomie, Email Gourmand, vient d’ailleurs d’annoncer l’arrivée de Benoit Witz dans le Var, au restaurant Jardin secret de l’hôtel Lou Calen à Cotignac. Qui le remplacera cette saison au Monte-Carlo Beach? La décision n’est pas encore actée.