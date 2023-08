On vous donne la recette du ceviche de loup de Loulou Pirate à Roquebrune-Cap-Martin

La recette, pas à pas

Ingrédients

Pour l’huile citronnette :

125 g d’huile d’olive

1 citron

Pour le ceviche, par personne :

90 g de filet de bar

20 g de stracciatella (en épicerie italienne)

2 framboises

Les étapes

L’huile citronnette : avec un économe, ou un couteau, prélever le zeste d’un citron, en prenant garde de ne pas prendre le ziste (la partie blanche), qui apporte de l’amertume. Dans une casserole, déposer le zeste de citron, et de l’huile d’olive. Chauffer sans coloration, et laisser refroidir.

Le ceviche : demander au poissonnier d’enlever la peau, et de lever les filets.

Prendre le filet de poisson côté peau vers le haut. Se munir d’un grand couteau bien affûté, l’incliner à 45° et tailler des tranches de 5 mm d’épaisseur environ, en partant du côté tête, jusqu’à la queue, en laissant les morceaux en place.

Glisser le co»uteau sous le filet de poisson, et le transférer dans une assiette.

Parfumer à l’huile citronnette, et verser un filet d’huile d’olive. Ajouter sel et poivre.

Couper les framboises en quatre.

Ajouter sur le ceviche quelques touches de stracciatella, et un quartier de framboise par-dessus.

Ajouter également quelques feuilles de basilic nain et servir.