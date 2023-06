On retombe en enfance avec ce dessert à La Cantine de Mémé, à Nice

Il est à la fois humble et crémeux, comme un petit baume bien réconfortant. Généralement habitué des cuisines familiales et des bistrots, le riz au lait, twisté par "La Cantine de Mémé" à Nice, acquiert ses lettres de noblesse. Dessert d’enfance dont la cheffe Marie Lemoine a mis au point une version plus aérienne, après son expérience londonienne aux cuisines d’un boutique hôtel qui pratiquait le tea-time. Goûter incluant, donc, le fameux "rice pudding".

"Amour et sucre !"

La recette ? "Simple ! Amour et sucre", sourit-elle. Et des touches de saveurs en plus, que l’on peut adapter selon ses goûts - cannelle plutôt que vanille, pécan ou graines de courges plutôt que noisettes. Avant le dessert, on aura salivé et dégusté les bons petits plats à la carte (qui change tous les quinze jours) de Mehdi Dubrulle et Marie Lemoine. Le tartare de veau et hareng fumé, espuma de maïs et tuile de sarrasin ; le mi-cuit d’espadon, riz croustillant, aubergine rôtie à la japonaise et sésame, chips de racine de lotus, sauce vierge. Cuisine de cœur pleine de belles surprises pour les papilles dans cette belle adresse nichée au fond de l’impasse Longchamp.

De l'amour et du sucre. (Photo A.H.).

L’aventure niçoise a débuté en septembre pour les deux amis. Le concept d’un réfectoire chic et convivial est néanmoins né à Paris dans le 17e arrondissement. Table imaginée par Mehdi Dubrulle, un jeune Normand passionné de gastronomie qui a passé son enfance et adolescence auprès d’une famille gourmet (ses mémés et sa maman notamment) qui lui ont donné le goût de la bonne cuisine.

Après des années de vadrouille - New York, Buenos Aires, Dubaï - et de belles maisons - Radisson, Hôtel Coste, Roca -, il crée son adresse parisienne en 2018. Première Cantine de Mémé. L’idée ? "L’accueil, le sourire, les codes du luxe mais avec décontraction en salle et créativité dans l’assiette."

Amitié professionnelle

Huit mois après l’ouverture, il recrute Marie Lemoine, formée chez Guy Savoy et au Park Hyatt avec Jean-François Rouquette. Elle a envie de « mettre du cœur » dans son métier. Parfaite complicité professionnelle entre Mehdi et Marie. Leur duo cartonne. On se sent chez Mémé comme à la maison, mais en bien meilleur.

En 2022, la compagne de Mehdi se voit offrir une opportunité professionnelle à Nice. Il fait les allers-retours. Puis se dit que quand même, il y aurait à faire ici. Marie le suit dans l’aventure azuréenne.

Depuis, aux côtés de Cléo, Maëlle, Anthony, Inès, ils tiennent à proposer une cuisine bien faite et un service souriant. Avec des produits locaux tant que faire se peut, grâce à un réseau de fournisseurs - boucherie Lerda à Cannes, La Pousseraie à Nice... - conseillé par d’autres restaurateurs niçois (Peixes, Le Panier, Les Agitateurs).

La Cantine de Mémé. Impasse Longchamp, à Nice. Ouvert du mardi au samedi, déjeuner et dîner.

Fermé pour congés jusqu’au 26 juin.

Au déjeuner : plat du jour et café 19 euros, entrée plat ou plat dessert 27 euros, entrée plat et dessert 32 euros. À la carte : entrées 12 euros, plats 26/28 euros, desserts : 10/11 euros.

Rens. 09.67.38.85.31. lacantinedememe.fr

La recette du riz au lait Ingrédients pour 6 personnes Riz au lait

- 100 g de riz (riz rond à dessert ou riz jasmin)

- 100 g de sucre

- Zeste d’un demi-citron

- 1 gousse de vanille

- 500 g de lait entier

- 250 g de crème liquide entière

- 400 g de crème fleurette



Caramel au beurre salé

- 250 g de sucre

- 50 g de beurre salé

- 250 g de crème liquide

- Eau

Noisettes du Piémont caramélisées

- 250 g de noisettes

- 125 g de sucre

- Eau



Commencez par le riz au lait : placez le riz, le lait, la crème, le zeste (taillé en larges bandes) et la gousse de vanille dans une casserole.

Faites cuire le tout à feu doux pendant 30 minutes environ, jusqu’à ce que le riz ait absorbé le liquide. Laissez refroidir à température ambiante en filmant au contact. Ôtez la gousse de vanille et les zestes et ajoutez délicatement la crème fleurette, préalablement montée au fouet. Confectionnez le caramel : dans une casserole, faites chauffer le sucre avec un petit peu d’eau jusqu’à obtenir une belle coloration blonde. Ajoutez peu à peu le beurre puis la crème liquide en mélangeant vivement au fouet pour éviter les grumeaux. Lorsque la préparation est bien homogène, poursuivez la cuisson 5 minutes Enlevez du feu. Torréfiez les noisettes entières au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Pendant ce temps, réalisez le caramel avec le sucre et l’eau sur feu doux. Une fois coloré, éteignez, ajoutez les noisettes chaudes. Enrobez-les et laissez refroidir sur une plaque. Concassez au couteau. Dressez le riz au lait, disposez harmonieusement le caramel et les noisettes.