On a rencontré Antonio Salvatore, le nouveau chef étoilé au Michelin de la Principauté de Monaco

Cap sur New York

Désormais chef étoilé, Antonio Salvatore ne compte pas s’arrêter là. Lui qui a débarqué en Principauté en anonyme, souhaite à présent développer sa "new monégasque kitchen" à l’international.

A New York, plus précisément, où il ouvrira prochainement une nouvelle adresse. "Casa Lemone in the City sera un mélange de cuisine méditerranéenne et urbaine", confie-t-il, précisant que, si la situation sanitaire le permet, le restaurant pourrait accueillir ses premiers clients d’ici avril ou mai prochain.

Sans en dire plus, il confie également son projet de créer une version new-yorkaise du Rampoldi au cœur du quartier de Lincoln Square d’ici 2022.