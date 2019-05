"Nous sommes une mémoire vivante": les plus proches collaborateurs du chef Joël Robuchon veulent continuer l’œuvre du cuisinier disparu

Le champ lexical de la famille est omniprésent quand les chefs de l’univers Robuchon parlent de leur mentor. C’est ce sens du collectif qu’il leur a laissé en héritage.

"Quand on entre dans un restaurant du groupe, chaque personne qui travaille sait qu’elle peut avoir une évolution, un tremplin pour progresser et prendre du grade dans les équipes", assure Christophe Cussac.

À chaque ouverture d’un restaurant dans le monde, Joël Robuchon choisissait d’ailleurs de mettre à sa tête un chef formé dans ses équipes de longue date, aguerri à sa doctrine culinaire. Exemple à Taipei, le chef Olivier Jean, formé des années à l’hôtel Métropole, a ouvert et dirigé l’établissement cinq ans. Il revient aujourd’hui en Europe pour l’ouverture de l’Atelier, en 2020, à Genève.

"Il ne montrait pas la solution"

"On n’apprend pas la cuisine de Joël Robuchon en six mois de stage", sourit Christophe Cussac.

"C’est une cuisine qui demande de la rigueur, de la passion, un bon choix de produit, l’amour du travail bien fait. Et surtout de respecter le produit.“Travaillez la pomme de terre comme le caviar”, disait toujours Monsieur Robuchon", renchérit Éric Bouchenoire, qui loue "la fidélité et l’esprit de compagnonnage" que le chef Robuchon leur a légué. "En cuisine, il nous laissait travailler avec nos idées pour les plats, mais il avait toujours des ajustements à faire, qui étaient justifiés à chaque fois", continue-t-il.

Christophe Cussac, lui, parle d’un coach hors du commun. "Il avait le génie du travail, toujours le bon conseil pour sublimer un plat. Sa particularité est qu’il ne montrait pas la solution. C’était à nous de trouver comment faire. Quand on se retrouve seul comme chef, c’est un bagage essentiel. Je me souviens toujours qu’il disait : “Faire simple, c’est compliqué”."

Dans les coulisses de "Bon appétit, bien sûr"

Plus proche collaborateur de Joël Robuchon, Éric Bouchenoire était aussi à ses côtés au début des années 2000 quand le chef le plus étoilé au monde se lance dans une épopée médiatique avec son émission quotidienne "Bon appétit, bien sûr", devenue culte sur France 3.

"Il a donné le goût à des personnes à faire de la cuisine, je croise souvent des gens qui me le disent. Car ces émissions, ce n’était pas du cinéma. C’était pédagogique et on apprenait beaucoup, une vraie leçon de cuisine", commente Éric Bouchenoire.

En coulisses, c’était lui qui, entre deux prises, préparait les plats et surveillait les cuissons pour que, face caméra, le plat apparaisse parfait.

"On tournait quatre à cinq recettes en quatre heures. Du coup, il fallait tout superviser hors caméras, pour pouvoir enchaîner les plats". Et assurer la fameuse ellipse dans l’émission où on voyait un plat entrer au four et ressortir à point la séquence suivante.

"C’était de la télévision, mais le plat devait être bon", se souvient Christophe Cussac, qui a partagé l’antenne avec le chef à l’occasion de plusieurs émissions. "Quand on disait “Coupez !”, l’équipe venait goûter le plat et parfois Monsieur Robuchon râlait car ce n’était pas bien cuit ou mal assaisonné. Il fallait que ce soit nickel. La perfection, c’était son credo".