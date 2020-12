Noël: les 13 desserts provençaux revisités par des artisans locaux!

La liste classique des 13 desserts

Associés parfois au dernier repas du Christ et de ses 12 apôtres, les 13 desserts peuvent aussi simplement signifier l’abondance des mets sucrés. L’interprétation de cette tradition provençale varie selon les historiens, mais l’idée est bien là: boucler le repas de Noël en beauté.

Pourtant, même si la tablée est bien garnie, le compte n’est jamais vraiment bon… Et il y a toujours un cousin pour s’exclamer "Mais pourquoi il n'y en a que 12?" "Et la bûche, ça compte ou pas?"

Alors, comme nous ne voulons pas vous laisser dans l’embarras face à ce petit curieux, voici la liste complète des 13 desserts provençaux:

1. Noix

2. Figues séchées

3. Raisins secs

4. Dattes

5. Pâte de coing

6. Fruits confits

7. Pompe à huile

8. Nougat blanc

9. Nougat noir

10. Nougat rouge (à la rose et aux pistaches)

11. Calissons d’Aix-en-Provence

12. Oranges ou mandarines

13. Melon d’eau

Selon les villes ou les familles, on constate souvent des variantes. Tant mieux, parce qu’entre nous, qui a vraiment envie de manger des raisins secs ou des figues séchées à chaque Noël?

Pour vous, le Groupe Nice-Matin et Nos Beaux Terroirs ont donc dégoté des desserts originaux, fabriqués par des petits producteurs locaux.

Nos idées gourmandes pour ramener de l'originalité

Blanc ou noir, le nougat est un classique ! Avec du miel caramélisé et des amandes grillées, ça lui rajoute une touche de folie. Et s’il est labellisé "Producteurs et Artisans de Qualité" par le prestigieux Collège Culinaire de France, c’est encore mieux. C’est ce que proposent Sébastien et Marie-Laëtitia, notre couple d’artisans d’Allauch. Et parce qu’il n’y a pas que le nougat qui a droit à ses amandes, ils confectionnent aussi de délicieux croquants aux amandes.

Pour revisiter la suite, Charlie, artisan de Vence, est venu à notre rescousse avec des produits vraiment gourmands. Il prépare aussi bien des pâtes de fruits que des orangettes au chocolat. Et il sait même faire un pain d’épices fondant, composé à 50% de miel et sans sucre ajouté. Un vrai couteau Suisse de la gourmandise ce Charlie!

En termes de gourmandise, Béatrice a frappé tout aussi fort avec sa confiture de Noël, à base de pommes, de figues, de dattes et d’abricots secs, relevée par des épices comme la badiane, la cannelle, les clous de girofles ou encore l’anis vert. Préparée avec les fruits et fleurs de la vallée de l’Ubaye, Béatrice a réussi à mettre toute la magie de Noël et rassembler un bon nombre des 13 desserts dans sa confiture.

Enfin, pensez aux calissons d’Aix, parfaits pour finir sur une petite bouchée sucrée. Cette confiserie réalisée à partir de melon confit, d'amande et d’écorces d’oranges est un vrai délice!

Grâce aux artisans de notre belle région, nous pouvons changer des sempiternelles noix, dattes ou oranges tout en respectant la tradition. Un peu d’originalité ne fera pas de mal à notre tablée. Surtout quand l’originalité rime avec la gourmandise. Et pour retrouver tous ces desserts, direction notre boutique en ligne de l’artisanat Nos Beaux Terroirs et bénéficiaient de nombreuses remises en tant qu’abonné à Nice-Matin, Var-Matin et Monaco-Matin.

