Lichens, terres, poivres, mousses... Le chef deux étoiles Christian Sinicropi fait sa révolution des saveurs

Il nous a regardé partir un sourire aux lèvres. Amusé par notre trouble. Curieux peut-être aussi, de savoir ce qui sortirait de ce moment passé ensemble. Quand un chef doublement étoilé vous invite à vous asseoir à sa table, vous vous attendez à ce que les marmites fument.

Pas cette fois.

Il faut dire que le chef en question s’appelle Christian Sinicropi. Un peu atypique, un peu artiste, un peu "en marge du bruissement de la profession", ainsi que l’a écrit un confrère qui le connaît bien, Claude Vincent, des Echos.

Ce jour-là, le chef du Martinez nous a invités dans le laboratoire qu’il a monté chez lui, à Peymeinade. Il nous a fait « manger » de la terre de châtaignier, des feuilles de figuier, de la coque de cardamome en nous demandant de lui faire confiance. On s’est laissé faire. On a lâché prise. L’émotion est montée d’un coup d’un seul. Et on a commencé à comprendre…

La quintessence de ce qui l’entoure

Depuis toujours, Christian Sinicropi martèle que "lorsqu’on aime quelqu’un ou quelque chose, il faut apprendre à le connaître". C’est ce qu’il fait. Sans limite. À la manière d’un Jean-Baptiste Grenouille ("Le Parfum" de Süskind), il va chercher la quintessence de ce qui l’entoure : une plante, un poivre, de la terre, une coque de fruits. Comment ? Ça, c’est son secret, ses recettes d’alchimiste. Mais le chef précise quand même qu’il a rencontré deux nez, des parfumeurs, des chimistes et biologistes pour avancer dans sa démarche. Pour le reste c’est un niet absolu. "Je ne suis pas le premier et sans doute pas le seul à étudier dans ce domaine", dit-il en haussant les épaules. Mais il a informé officieusement le Guide Michelin de sa démarche.

Il veut apporter sa pierre. Il veut mener la révolution. "Contrairement à ce que l’on pense ce ne sont pas les politiques qui changent le monde. C’est nous, en changeant nos modes de consommation…" Il veut répondre aux signaux d’alerte que nous envoie la nature.

Mais il ne veut pas être abîmé dans son élan par quelques chapardeurs.

Reconnecter l’homme

Et puis il y a son pourquoi. Sa « quête » comme il l’appelle. Elle a toujours été là. Depuis l’enfance et à chaque pas. Et elle tombe à point nommé, comme des astres qui seraient venus soigneusement s’aligner au-dessus de son labo pour l’aider à reconnecter l’homme à ses 5 sens. Et ainsi à la nature. Dans son endroit secret, il a donc travaillé sur une mécanique subtile. Celle qui associe parfum et saveur pour forger le goût.

Là encore pas la peine de chercher à en savoir davantage. Imaginez oui, des tubes à essai, des thermomètres, un agitateur en verre. Mais tout le monde restera muet quant au procédé utilisé.

Tout ce que l’on peut dire c’est qu’il en sort une fiole. Et que lorsque nous écrivions que nous "mangions" la terre, il s’agissait bien d’une métaphore, de ce qu’il en avait fait dans ce fameux laboratoire.

"des créateurs d’émotions"

"Vous goûtez ce que d’habitude vous sentez. Et vous en reconnaissez le goût…", traduit Christian Sinicropi tandis que nous nous rendons à l’évidence. Nous en faisons l’expérience avec la feuille de figuier ou la coque de cardamome : jamais dans nos vies, nous n’avions mangé l’une ou l’autre. Nous les avions simplement humées. Mais là, nous en goûtions l’odeur. Avec toute l’émotion que cette transposition peut générer Le chef sourit à cette émotion : s’il aime chercher, il prend encore plus de plaisir à transmettre. C’est cela qu’il souhaite : "fabriquer des créateurs d’émotions". Et c’est comme cela qu’il reconnecte l’individu à son monde.

Cette nouvelle cuisine, baptisée "originelle", viendra se poser dans les assiettes de la Palme d’Or en mai, à la réouverture de l’établissement. Des assiettes magnifiques, réalisées par Cathy, l’épouse du chef. Soit sur un modèle de l’artiste sculpteur et amoureux des bois Steph Cop, soit selon ses propres inspirations (magnifiques).

Depuis des années le couple travaille à l’harmonie entre contenant et contenu. Il paraît même que les assiettes végétales sont prévues pour le dîner du jury du Festival de Cannes en juillet. En hommage à Spike Lee, le président… Mais d’ici là on imagine bien qu’il peut se passer (et se créer aussi), bien des événements…