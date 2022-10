Les meilleurs croissants des Alpes-Maritimes sont à Vence

La devanture minimaliste contraste avec la complexité des gâteaux et pâtisseries en vitrine. Éclairs, tarte au citron meringué, grand Craquelin, Paris-Brest… Des curieux s’arrêtent pour lorgner les différents mets.

À l’intérieur, la décoration est soignée et gourmande. "Le fenouil et le citron se marient très bien, vous allez voir…", résonne une voix derrière la caisse, alors, qu’au niveau du comptoir du fond, trône un tout nouveau trophée: premier prix du concours du meilleur croissant au beurre des Alpes-Maritimes 2022. Une récompense remportée lors du rendez-vous gastronomique Les Étoiles de Mougins.

Formé par des passionnés – Georges Lopez, Eric Bogliolo, ou encore Christian Faure – Denis Petesic est un habitué de la compétition. En 2019, sa boulangerie à Vence "Aux Saveurs retrouvées" se voit décerner le deuxième prix de la meilleure baguette tradition de la région. Cette année, c’est à l’émission "La meilleure boulangerie de France" que l’équipe a participé.

"Le résultat de notre passion"

Et pour les croissants, "On a emporté ce que nous produisons tous les jours. La préparation n’était pas propre au concours. En réalité, on essaye de s’améliorer au quotidien, mais on revient toujours à la base très classique de notre recette. C’est le résultat de notre passion." C’est un véritable savoir-faire: nombre de tours et feuillets, régularité et goût du beurre… Seule différence lors du concours, les croissants doivent obligatoirement avoir leur forme en demi-lune, d’origine.

Mais, alors à quoi ressemble un vrai bon croissant? "Visuellement, il faut un croissant qui fasse plus feuilleté que brioché. S’il est brioché c’est sans doute une production industrielle. La couleur doit être dorée. Trop clair, c’est que cela vient d’être décongelé."