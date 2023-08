Vous vouliez redonner leur quart d'heure de gloire aux chichis? Voici la recette

Si toutefois, la recette des chichis ne s’était pas égarée (nombre de boulangeries en proposent encore), on ne peut pas en dire autant de son histoire. On a cherché pourquoi on le tressait, on a appelé, on s’est démené mais... rien!

Un chichi sans histoire?

Personne ne sait comment est né le chichi tressé. Son origine semble partir d’une petite excentricité d’un boulanger puis la recette s’est propagée...

Pour ce qui est des bonnes adresses en revanche, vous n’avez pas été avares (lire plus bas) ! Parmi ces bonnes boulangeries, Bruno Jamais de la Maison Jamais à Cagnes-sur-Mer – "la meilleure, à prix raisonnable", selon Claire, également lectrice de Nice-Matin – a accepté de nous livrer la recette de cette mystérieuse gourmandise.

Bruno Jamais, chef pâtissier de cette institution, a fait ses premiers pas le 1er juillet 1980 dans le laboratoire familial, à quinze ans seulement. "Je fais partie des murs, je les connais mieux que personne. Je suis tombé dans la pâtisserie comme Obélix dans la marmite!" Il passe d’abord par le CFA de Carros, puis par la chambre des métiers pour obtenir son brevet de maîtrise.

Mais Bruno Jamais ne compte pas s’arrêter là. Il vise haut, très haut. Et termine son cursus par un passage à l’École nationale supérieure de la pâtisserie Yssingeaux. Le plus haut diplôme auquel on peut prétendre dans ce domaine-là. Aujourd’hui, il met à profit ses connaissances et son savoir-faire pour rendre hommage de la meilleure des façons à l’établissement familial. Il nous a ouvert les portes de son laboratoire pour partager avec nous les secrets de ces délices moelleux à souhait et bien sucrés. Une recette de pâte semblable à celle de la brioche mais allégée en gras car la cuisson se fait dans l’huile.

83, promenade de la Plage, à Cagnes-sur-Mer. Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 7h à 20h. Chichis à 2,50 euros. Rens. 04.93.31.00.74.

Le chef pâtissier Bruno Jamais. Photos L.G..

La recette

Recette des chichis Photo DR.

INGRÉDIENTS pour 15 chichis:

- 1kg de farine

- 6 œufs

- 80 grammes de sucre

- 300 grammes de margarine

- 300ml d’eau

- 40 grammes de levure biologique

- 18 grammes de sel

Matériel:

- 1 robot pétrisseur

- 1 friteuse

ÉTAPE 1:

Le pétrissage

Emparez-vous du kilo de farine, des œufs, du sucre, du sel, de la levure et de l’eau. Pétrissez le tout à l’aide du robot pétrisseur. Conseil d’expert: ne mettez pas le sucre directement sur les œufs, cela risque de cuire le jaune. Une fois l’obtention d’une pâte homogène, commencez à incorporer la margarine ramollie, à température ambiante, dans la pâte pour qu’elle se corse et prenne l’allure d’une pâte briochée.

Laissez pointer cinq à dix minutes puis divisez-la en morceaux de 150 grammes. Formez des petits pâtons et laissez-les reposer au congélateur entre 5 à 10 minutes. Si vous comptez les laisser plus longtemps, veillez à bien les séparer dans différents récipients, que vous couvrirez de film alimentaire.

ÉTAPE 2:

Le façonnage + tressage

Sortez vos petits pâtons du congélateur et disposez-les sur un plan de travail préalablement fariné. Place au façonnage: aplatissez la pâte puis roulez-la tout en l’étirant de façon à obtenir une "ficelle" suffisamment fine pour la tresser facilement. Pour la tresse, rien de plus simple! Emparez-vous des deux extrémités et joignez les deux bouts. Tournez la pâte sur elle-même de façon à la tresser sur une extrémité, mais pas de l’autre. Enfin, exercez une pression du bout du pouce sur la pointe, afin de sceller la tresse.

ÉTAPE 3:

La cuisson

Plongez ensuite les chichis dans la friteuse. La température de l’huile doit être à 170 degrés. Faites-les cuire 5 à 6 minutes de chaque côté, jusqu’à l’obtention d’une couleur bien dorée. Conseil d’expert: posez une grille métallique sur les chichis lors de la cuisson de la deuxième face de façon à ce que, malgré leur tendance à flotter, ils cuisent bien à l’intérieur. Vous avez peut-être déjà remarqué que les beignets et les chichis sont toujours marqués d’un trait blanc dans la longueur, c’est en réalité pour cette raison.

Une fois cuit, disposez-les sur du papier absorbant quelques instants, de façon à ce qu’ils dégorgent de leur huile et qu’ils refroidissent. Pas trop non plus sinon le sucre ne collera pas. Pour la touche finale, on prépare un récipient dans lequel on dispose du sucre blanc et on y roule généreusement nos chichis tressés.

À Fréjus

Sur la recommandation de "Vivi":

La Maison de la Tarte à Fréjus. 35, rue Jean-Jaurès. Ouvert tous les jours de 6h30à 19h. Fermé le dimanche. Rens. 04.94.51.17.34

À Nice

Sur la recommandation de Sandra:

La Gratta à Nice.

2 boulevard Franck-Pilatte. Ouvert tous les jours de 8h30à 19h, jusqu’à 20h le vendredi et le samedi.

À Menton

Sur la recommandation de Danielle:

Etal Lou Pastre, au marché de Menton.

À Antibes

Sur la recommandation de Sandrine:

Aux Délices Antibois

à Antibes. 49, rue de la République.

Ouvert tous les jours de 7h à 19h. Fermé le mercredi.

Rens. 04.93.33.02.04

À Cagnes-sur-Mer

Sur la recommandation d’Anne-Marie:

Art et gourmandises à Cagnes-sur-Mer. 1, avenue des Tuilières. Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 19h. Le samedi de 6h30à 13h30 puis de 16h à 19h, le dimanche de 6h30à 13h30.

Rens. 04.89.00.92.42.