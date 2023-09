Quelles sont les adresses coups de coeur du chef du Z tapas, à Nice, Gaël Passigli ?

Quelque part entre la tendance bistronomique et la mode de la "cuisine de partage", apparaissait en 2019, Z Tapas, rue Meyerbeer à Nice.

Ah ces bonnes vieilles petites portions ibériques !

Souvent cantonnées à des croquetas rabougries et de la tortilla trop cuite, elles s’expriment ici dans une palette de couleurs, de saveurs infinies, d’influences de tous les continents.

Pour combler les palais, Gaël et Margaux Passigli n’en sont pas à leur coup d’essai.

Autrefois au Panier, dans le Vieux-Nice, adresse qu’ils ont laissée entre de bonnes mains, aujourd’hui au Z et à son petit frangin Pan, kiosque gourmand à fleur de rue, aux super sandwichs et pan-bagnat de compet’, ils appliquent le même soin à recevoir les clients comme des amis et à leur proposer des saveurs qui régalent, étonnent, épatent.

Chez Z, elles éclatent en bouchées terre et mer, froides ou calientes, végétariennes ou sucrées....

Une cité d’aventure

Ici, le ceviche de loup, basilic, concombre, céleri et grenade rivalise avec les ribs de cochon marinés dans une sauce texane et maïs grillé, le véritable bellota ou encore le pan con tomates séchées, serrano et tomme de brebis.

Si on est un peu perdus – comme la cité Z dont rêvait le cartographe aventurier Percy Fawcett en Amazonie et qui donne son nom au restaurant –, se laisser guider par les menus est la meilleure option.

Un choix généreux, à l’image du chef, qui nous livre ici ses adresses coups de cœur.

Z Tapas. 2, rue Meyerbeer, à Nice. Ouvert du mardi au samedi de 12 h à 22 h. Tapas entre 7 et 13 euros. Menus à partir de 39 euros. Rens. 04.89.22.35.53. www.zrestauranttapas.com