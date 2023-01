Le vrai-faux de la cuisine chinoise avec le collectif Bao Family

Un collectif plein de talent et d’énergie, emmené par Céline Chung, une jeune entrepreneuse née à Paris, avec de solides racines chinoises, qui a entrepris de dépoussiérer l’image des restaurants chinois, et donc celle de leur cuisine, en ouvrant plusieurs établissements à Paris.

Trois restaurants, deux boulangeries et un bar plus tard, la Bao Family, c’est aussi un livre de "recettes entre tradition et modernité". (Bao Family - La Cuisine chinoise entre tradition et modernité.

Hachette Pratique. 256 pages. 35 euros).

Quand on a toqué (ou plutôt appelé), c’est Carole Chung, directrice artistique, qui nous a répondu.

On lui a lancé des affirmations qui manquaient parfois de finesse, et elle a relevé le défi : "Ne vous inquiétez pas, ce sont des clichés courants en France. Ça n’est pas du tout désobligeant pour nous."

D’ailleurs, plus tard elle ajoutera : "C’est un peu pour ça qu’on a monté Bao Family : pour combattre les préjugés contre la cuisine chinoise et faire voyager le public en leur offrant l’accès à des spécialités méconnues."

Il y a plusieurs cuisines chinoises : VRAI

S’il vous est arrivé de dire que vous n’aimez pas la cuisine chinoise, arrêtez-vous un instant. Et pensez.

Ce pays couvre 9,5 millions de kilomètres carrés, soit 9 millions de plus que la France, qui a déjà des cuisines franchement différentes d’une région à l’autre. Alors là...

"Il y a plein de cuisines chinoises différentes, en fonction des régions. Dans le Sechuan, par exemple, la cuisine est très pimentée, très épicée. Dans la région du Canton, on aime bien ne pas trop transformer les ingrédients, et c’est donc une cuisine très douce, à l’inverse de celle du Sechuan. Ce sont les deux cuisines que l’on connaît le mieux en France. Et puis dans le sud, il y a beaucoup de riz, car il y a des rizières, et au nord, on utilise plus le blé, pour faire des nouilles par exemple."

Les Chinois ne mangent pas de pain : FAUX

S’il y a bien quelqu’un qui peut répondre à cette question, et s’inscrire en faux, c’est un membre de la Bao Family.

"Suivant les régions, les pains sont différents. Il y a un pain que l’on retrouve souvent, et qui a un peu le même rôle que celui que l’on mange en France. C’est un pain préparé avec de la farine de blé, avec la même pâte que nos baos, mais sans garniture, et qui est cuit à la vapeur. Et on l’utilise pour saucer les plats, comme en France."

Il existe aussi dans le Nord des pains cuits au four : "Ce sont des shaobing, ils sont souvent couverts de sésame et la cuisson au four les rend croustillants."

De là à dire que le bao, qui est donc un pain garni, est une sorte de sandwich, il n’y a qu’un pas.

"On pourrait presque dire ça, en effet, sauf que ce n’est pas un empilement, comme le sandwich."

Photo Bao family.

Le riz cantonais est un plat chinois : VRAI

C’est un des plats incontournables des restaurants chinois ou vietnamiens. Mais alors, qu’en est-il vraiment ?

"Ça n’est pas vraiment une recette de Canton. C’est plus une méthode de cuisine qu’une recette. C’est une façon d’accommoder les restes ou un plat que l’on prépare en fonction de ses goûts avec les ingrédients qu’on aime. Nous appelons ça le riz frit et ça se prépare dans un wok. Ma recette préférée, c’est du riz, de l’œuf, des cébettes et un peu de sauce soja."

Le riz cantonais, c’est vraiment une recette qu’on a définie ici avec les ingrédients disponibles en France. Le riz frit existe également dans d’autres cultures culinaires asiatiques.

La cuisine chinoise, c’est plein de glutamate : VRAI... ET FAUX

Voilà un préjugé sur cet exhausteur de goût qui a la vie dure, et qui n’est pas forcément sans fondement.

"Il y en a de temps en temps. Certains chefs, à un moment donné, ont trouvé cela comme solution de facilité."

Pour autant, il n’y a en a pas partout : "Nous, dans nos restaurants, nous n’en utilisons pas. Nous voulions vraiment respecter les produits et prouver que même sans glutamate, la cuisine chinoise peut être savoureuse. Ça n’est pas absolument nécessaire et ce n’est pas ça qui devrait définir la cuisine chinoise."

Les nems sont un classique de la cuisine chinoise : FAUX

Avouez ! Que dis-je, avouons ! Lequel d’entre nous n’a jamais fait l’association bouffe chinoise = nem ? Qu’il nous jette le premier beignet de crevette !

Et pourtant c’est une erreur : "Il n’y a pas de nems dans la cuisine chinoise. L’appellation nem est typique de la cuisine vietnamienne. Nous, nous faisons des rouleaux de printemps. C’est à peu près équivalent."

Attention, n’imaginez pas ces cylindres translucides crus, avec de la salade, des crevettes et de la menthe.

"Non, ça aussi c’est vietnamien. Les rouleaux de printemps chinois sont frits. C’est un petit rouleau avec une farce, mais ça n’est pas la même, elle est essentiellement constituée de légumes, à laquelle si on veut, on peut ajouter de la viande, ou des crevettes."

La galette utilisée est différente et il n’y a pas de vermicelles à l’intérieur. Alors si ça peut ressembler à des nems, c’est vraiment autre chose.

Il y a des spécialités bizarres : FAUX

Pattes de poulet, groins de cochon, langues de canard...

C’est vraiment une question de point de vue, comme l’explique Carole : "Ça ne devrait pas être catégorisé comme bizarre. Ici, on mange des escargots ! En Chine, il y a un adage qui dit qu’il faut utiliser toutes les parties d’un animal et ne rien jeter. Et ça ne devrait pas être un problème."