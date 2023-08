Voici la recette du célèbre cocktail Mauresco par le barman Marco Stella, du Maona Monte-Carlo

Une entrée fleurie, à deux pas de la frontière monégasque, sur le rivage, avec deux Méharis aux couleurs pastel. Bienvenue au Maona, la nouvelle adresse de la fête à Monaco. Factuellement situé à Roquebrune-Cap-Martin, comme le Monte-Carlo Beach, ce bar à la décoration léchée, délicieusement vintage, accueille la clientèle dans une ambiance qui veut rappeler "l’insouciance des soirées des années 1960 et 1970, qui ont fait la réputation de la Côte d’Azur".

Ici, on vient s’installer au bord de l’eau, au son de Belle Époque, le label du collectif Bon Entendeur? qui a déjà repris bon nombre de titres de cette période, remixés à la sauce électro; et on sirote nonchalamment un cocktail, mis au point par Giancarlo Mancino, l’un des meilleurs barmen du monde, et Marco Stella. Si ce dernier nom vous parle un peu, c’est parce que nous avons déjà parlé de lui dans nos colonnes.

Un hommage à la Mauresque

Passé par Le Old Fashioned à Barcelone, le Mandarin Oriental de Londres, et même le PDT (Please Don’t Tell), un bar caché dans un hôtel de luxe de Hong Kong, désigné meilleur bar du monde en 2011, Marco Stella a fait une étape à L’Anantara à Nice, avant de s’installer au Maona.

C’est là qu’il a mis au point, avec Mancino, le Mauresco. "C’est un hommage à la Mauresque, un cocktail très à la mode dans les années soixante-dix en France, sous forme de Negroni, un grand classique. Nous avons choisi un vermouth au café, car en Italie, nous avons l’habitude de le marier à l’anis ou à l’amaretto."

Des associations plus inhabituelles pour nos palais, qui promet un vrai voyage, dans l’espace et le temps.

>> Maona Monte-Carlo. Avenue Princesse-Grace à Roquebrune-Cap-Martin. Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 19h à 2h. Cocktail à 28 euros. Tél. 00.377.98.06.56.00.

Doré comme un coucher de soleil, le Mauresco nous invite à un voyage délicieusement nostalgique. Photo L. Me..

La recette du Mauresco

INGRÉDIENTS POUR UN COCKTAIL

- 20ml de Vermouth Mancino extra-dry

- 20ml de Kopi Vermouth Mancino (vermouth au café)

- 15ml de Pastis Bardouin

- 5ml d’Amaretto Adriatico

- 1 étoile d’anis

- Verre old fashioned

RÉALISATION

Mélanger les liquides et verser dans un verre old fashioned, sur un très gros glaçon, et déposer l’étoile d’anis. Déguster avec modération. Ce cocktail peut être préparé à l’avance, en plus grande quantité, remis en bouteille, et conservé au frais.