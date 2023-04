Le Grill de la Mourachonne entre de bonnes mains

De l’eau a coulé sous le pont de la rivière Mourachonne, à Pégomas. Mais au cœur du village, son Grill est toujours là, spacieux et accueillant avec sa vieille bâtisse, sa grande terrasse, et son intérieur cosy joliment décoré. À Pégomas, l’établissement culinaire est devenu une véritable institution au fil des années. Depuis un an (et le départ de l’ancien propriétaire à la Bohème de Mougins) le restaurant a changé de mains, mais pas d’esprit: une brasserie-bistrot au style chic décontracté, où l’on aime à bien se restaurer, sans se faire assassiner!

"C’est un établissement qui était bien tenu, et dont la réputation n’était plus à faire, souligne Cécile Blanc, la nouvelle proprio. L’endroit est spacieux, il y a un bel outil de travail, et j’ai été séduite par cet esprit village, cette proximité avec les habitants de Pégomas, qui sont des gens bienveillants."

Cette dernière n’est pas la première venue dans le métier. Petite, elle mettait déjà la main à la pâte à La Piazza, la pizzeria que tenaient ses oncles sur le Vieux port de Cannes. Puis cette Cannoise est devenue plagiste, en obtenant (durant vingt ans) la concession de la plage Vega Luna sur la Croisette.

Bar chaleureux, intérieur cosy, grande terrasse extérieure et boutique Edgar font déjà recette à Pégomas... Photo A. Carini.

De la plage au village…

À Pégomas, changement de décor, mais pas de valeurs. Le restaurant et son épicerie gastronome Edgar ont été repris il y a déjà un an. Mais il fallut douze mois pour constituer vraiment une nouvelle équipe, du service en salle aux cuisines, en passant par le bar ou le labo de confection.

"Sur ma plage, j’ai gardé mes employés durant dix-neuf ans, dans une ambiance famille, en symbiose, que je veux recréer ici. Quand il règne une bonne harmonie au sein de l’équipe, la clientèle le ressent aussi!"

Aux fourneaux, Cécile a déniché Jérôme Moreau, un enfant vu village qui a officié durant une quinzaine d’années au Bistrot de la Rague. Le voilà qui se met au Grill pour une cuisine "simple, traditionnelle, avec des plats typiques (cote de bœuf, rognons, mais aussi tatakis, encornets, panisses et des entrées à partager pour un côté convivial, sans épuiser le portefeuille."

Photo A. Carini.

Ouvert tous les jours

La formule midi est à 19 e, avec plat et dessert du jour, boisson comprise. Le plat du jour unique est à 14 e, et les entrées entre 12 et 14 e, tout fait maison et frais. À la carte, les desserts sont signés Jérôme de Oliveira, le pâtissier champion du monde.

Pour ceux qui sont pressés et veulent du "à emporter",, la boutique les attend avec des plats tout prêts et conditionnés. Une fois par mois, la musique est également au rendez-vous le vendredi ou le samedi soir. Et Cécile se réjouit de pouvoir désormais ouvrir tous les jours (mais uniquement le midi dimanche et lundi), car "c’est vraiment un restaurant dont les villageois prennent possession, je le constate chaque jour. Et à ceux qu’i n’ont pas encore osé revenir, je leur dis bienvenue, venez au moins essayer!"

Le Grill de la Mourachonne, 3 place du logis à Pégomas. 04 93 77 96 60; legrilldelamourachonne.fr

L’inauguration officielle a lieu lundi 24 avril de 18 à 21h.