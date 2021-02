Le fabuleux destin de la Brasserie du Comté

Une volonté d'aller de l'avant

«La brasserie était vraiment là où il y avait la rivière… Et maintenant, il n’y a plus rien», nous dit Benoit Langlois, brasseur du comté. Le déchirement est énorme pour tous ceux qui ont été affectés. Mais très vite, une fois le choc encaissé, c’est une envie d’aller de l’avant qui les anime.

Les employés sont déterminés à reprendre de plus belle. Les confrères, prêts à partager leurs locaux. Et c’est l’ensemble de la communauté brassicole de la région qui se mobilise pour sauver la Brasserie du Comté.

Au lieu de mettre fin à ses activités, elle peut alors lancer au bout de six semaines (seulement!) après sa destruction deux nouvelles bières bio, l’une blonde, l’autre ambrée. Leur nom? La Mounta Cala. Un véritable symbole de résistance et de solidarité.

Renaître avec une nouvelle gamme de bière

Mounta Cala en niçois, ça veut dire monte et descend. En hommage à toute l’équipe qui a effectué tant d’allers-retours entre Saint-Martin-Vésubie et la côte, pour que la brasserie puisse continuer d’exister.

Depuis mi-décembre, la distribution des clients a bel et bien repris… En attendant la reconstruction à Saint-Martin-Vésubie! Car c’est bien l’idée des fondateurs: revenir aux sources, encore meilleurs qu’avant.

Cette nouvelle gamme est le symbole de toute la résilience dont ont su faire preuve ces brasseurs, et plus généralement tous les sinistrés de la tempête.

Où trouver ces produits ?

