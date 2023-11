Le club des "Chefs des Chefs" présidé par le chef du prince Albert II reçu par la Première Dame à la Maison blanche

Son fondateur, Gilles Bragard, est à l’initiative de cette réunion dans la capitale américaine, pour laquelle l'ambassade de Monaco aux États-Unis a associé le corps diplomatique. L'ambassadrice de Monaco, Maguy Maccario-Doyle, a ainsi convaincu ses collègues de s'associer à cet événement, et les ambassadeurs de France et d'Italie ont chacun organisé une réception en l'honneur des chefs dans leur résidence respective. L’occasion notamment de découvrir les produits de la Distillerie de Monaco, tels que sa liqueur d'oranges et son gin aux agrumes (à consommer avec modération), qui ne sont pas encore commercialisés en Amérique du Nord.

10.000 repas préparés pour les cantines scolaires

Pendant leur séjour à Washington, les chefs ont partagé leur temps entre obligations protocolaires et actions caritatives.

À commencer par une visite de l'organisation à but non lucratif DC Central Kitchen, qui lutte contre la faim et la pauvreté en offrant notamment des formations professionnelles et en créant des emplois qui fournissent des repas aux cantines de certaines écoles de Washington. Les chefs ont ainsi mis la main à la pâte pour préparer 10.000 repas que l’association distribue chaque jour.

La Première Dame des États-Unis, le Dr Jill Biden, a invité les chefs à la Maison Blanche en remerciement, pour un déjeuner aux saveurs traditionnelles de l'estuaire de la Baie de Chesapeake, préparé par sa cheffe exécutive, Cristeta Comerford. Les 20 chefs présents ont ensuite pu découvrir le Pentagone.

Avant leur départ, les chefs ont tenu à remercier les ambassadeurs de leurs pays respectifs en leur offrant un déjeuner pré paré par les chefs du Palais de l'Élysée, de Buckingham Palace, de la Maison Blanche et de l'Hôtel Intercontinental Willard, partenaire du club grâce à l’ambassade de Monaco.

Lors de la réception de clôture organisée par Stanislas Vilgrain, propriétaire de "Cuisine Solution", acteur culinaire international, les chefs ont remis à l'ambassadrice Maguy Maccario-Doyle la traditionnelle veste de grand chef, confectionnée par les ateliers de Gilles Bragard ainsi qu’un diplôme honoraire en reconnaissance de son action pour la diplomatie culinaire.

