Le chef Philippe Mille invité du week end en Principauté

D’un côté, Jean-Philippe Borro, chef exécutif de l’hôtel Hermitage et du restaurant Vistamar (une étoile Michelin), passionné par les produits de la Méditerranée.



De l’autre, Philippe Mille, meilleur ouvrier de France en 2011, chef exécutif du restaurant Le Parc (deux étoiles Michelin) au Domaine des Crayères à Reims et chantre de la cuisine champenoise.



Sur le papier, deux styles, deux personnalités. Dans l’assiette le duo fait mouche pour un week-end singulier à l’hôtel Hermitage. Après avoir accueilli en juillet dernier Yannick Alléno, le palace renouvelle l’expérience de partager ses fourneaux avec un chef renommé pour proposer un dîner à quatre mains.



Un moment de partage, encore plus attendu à une époque ou l’événementiel fait grise mine.

Une question de feeling

L’affaire s’est conclue il y a à peine à un mois. « Un ami en commun nous a mis en relation. Je l’ai appelé, il a dit oui et c’est une chance pour nous de l’accueillir en Principauté » lance Jean-Philippe Borro en regardant son confrère, pas à l’aise face aux louanges. « C’est surtout une question de feeling la cuisine, une affaire d’hommes et de femmes. Si on veut procurer du bonheur aux clients, ça passe par cet échange et nous nous sommes tous de suite compris avec Jean-Philippe » répond Philippe Mille.



Ce samedi soir, une cinquantaine de convives doivent découvrir ce menu de six plats, quatre concus par Mille, deux par Borro. Dimanche, le duo sera à égalité aux commandes d’un brunch servi sous la verrière de l’hôtel.

Acmé d’un week-end marathon pour Philippe Mille. Si trois membres de sa brigade sont arrivés dès le jeudi en Principauté pour préparer les lieux, lui a quitté Reims samedi matin à 4 heures. Direction Roissy Charles-de-Gaulle.

Un vol pour Nice et un transfert plus tard, il a découvert une Principauté ensoleillée.

« Monaco compte de très beaux établissements qui honorent la gastronomie. Pour moi, venir m’exprimer et montrer mon côté champenois dans ce décor, c’est formidable ».

Une cuisine forcément influencée quand on travaille dans la région de Champagne. Ce sont les cépages (Chardonnay, Pinot) qui l’inspirent pour travailler autour de goût.



« Les couteaux saisis sur le gril par exemple, j’aime retrouver un côté crayeux comme celui du sol de Champagne ; les langoustines, je les marie avec l’acidité du verjus extrait des raisins. De manière générale, je travaille beaucoup les produits de la mer, qui s’allient très bien avec le Champagne ».

L’identité d’un territoire

Philippe Mille appartient à cette nouvelle génération de chefs marqués par le territoire où ils évoluent.

« L’identité d’une cuisine c’est très important, on s’en rend compte de plus en plus. À Reims, je travaille avec 64 producteurs à proximité du restaurant, nous avons aussi notre potager et je crée ma cuisine par rapport à ces produits et au Champagne que j’ai étudié et apprivoisé pour récupérer l’expression de chaque cépage qui fait vivre les plats que je propose aux clients. Ce sont les produits et les personnes derrières qui sont importantes et nous devons le respecter ».



S’il a ouvert un restaurant à Tokyo au Japon il y a quatre ans, sa cuisine attire le monde entier dans la région de Champagne. Une fréquentation freinée par la crise. « À peu près 40 à 45 % de notre clientèle vient des États-Unis ou d’Asie. Bien sûr elle nous manque, et le plus dur c’est de ne pas avoir de visibilité. Mais nous avons la chance pendant ces mois que nous traversons d’accueillir une forte clientèle locale et parisienne qui se déplace. C’est pourquoi aussi malgré le couvre-feu de 21 heures, nous maintenons une ouverture le soir, en proposant aux clients de venir dès 18 h 30, de prendre le temps et de découvrir un menu unique de trois plats, du niveau que l’on sort d’habitude pour satisfaire la clientèle et faire vivre notre établissement ».



Un élan auquel colle sa venue à Monaco pour ce week-end gastronomique. « Nous avons besoin de ces événements aussi pour la vie de notre restaurant » continue Jean-Philippe Borro, « et les clients sont demandeurs ».



Pour les retardataires, séance de rattrapage avec le brunch (120 euros par personne, réservation au 98.06.98.98) servi ce dimanche midi.