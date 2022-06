Le "Blue Bay" à Monaco : Marcel Ravin, étoiles et émotion

Et comme rien ne se perd et tout s’imagine, on trempe "le pain du lendemain" dans une huile d’olive au mandja, racine à la saveur délicate dite "safran-pays".

Oui, trois fois oui, au calalou (soupe verte antillaise) de gombo et tonburi ("caviar des champs" japonais), translucide gamberoni de San Remo, avocat et petits pois. Aux asperges blanches en grande tenue, cuisson exemplaire, à la verticale, et chantilly d’œuf de poissons poudré de colombo. Et encore au madras de suprême de volaille fermière, pomme de terre, citron de Menton et moringa, hommage au tissu coloré que portent les créoles des Petites Antilles.

À l’écart des palaces historiques, bien peu misaient sur ce Martiniquais de vingt et un ans, passé par un Relais & Châteaux d’Alsace et des hôtels Méridien à Lyon et Bruxelles. On saluait sa cuisine métissée et novatrice mais aussitôt cataloguée "exotique".

Et bientôt Les Cinq Éléments…

Cette fusion culinaire entre Caraïbes et Méditerranée demande parfois une explication de texte et le service conduit par Jérémy Testa - douze ans de maison - l’énonce clairement. Perfectionniste qui ne laisse jamais partir en salle une assiette imparfaite, Marcel Ravin rappelle qu’en matière de goût et de produits il n’y a pas une culture dominante, il n’y a que de bons accords et le plaisir à suivre.

Il a même programmé son restaurant du futur. Il s’intitulera Les Cinq Éléments et traduira dans un décor refondé - cuisines, salle et terrasse - sa philosophie culinaire. Cela fait peut-être "intellectuel" mais confiant dans sa gastronomie, plus jamais « exotique », il séduit par le verbe, le geste et l’émotion.



1. Marcel Ravin a ouvert le Mada One, snack aux plats ensoleillés à deux pas de l’Hôtel de Paris. Il est aussi le conseil du Grand Réfectoire à l’Hôtel-Dieu Lyon. Lire D’un rocher à l’autre (édition de La Martinière) et le Best of Marcel Ravin (Ducasse éditions).



Le Blue Bay au Monte-Carlo Bay, 40, avenue Princesse Grace. Tél. 00.377.98.06.02.00.

Menus 165 et 205 euros, menu vegan 110 euros. Ouvert de mercredi à samedi. Fermé du 28 novembre au 20 décembre et du 15 février au 21 mars 2023.