La véritable recette de la bagna cauda dont les Niçois raffolent

Vous pouvez faire une fondue plus diététique, en remplaçant l’huile par un bouillon de légumes maigre dans lequel vous aurez versé du basilic, de l’anchois et de l’ail écrasé... Cela va révolter les puristes de la cuisine niçoise. Essayez, ensuite nous en discuterons !

Pour préparer la sauce, vous pouvez la préparer dans un pilon, pour bien écraser les anchois, l'ail et la mie de pain. Votre sauce gagnera en qualité.

Voilà la fondue niçoise traditionnelle… du moins telle qu’elle se faisait. Vous pouvez ajouter des cardons, des carottes, des champignons –notamment les plus appréciés : les sanguins- ou des feuilles de blette.

Je trempe au fur et à mesure les légumes comme pour une fondue classique.

Je fais chauffer très lentement cette sauce et je la place sur un réchaud à fondue.

Je nettoie et je rassemble dans un grand saladier les légumes. Je les coupe éventuellement en longueur comme des sortes de frite.

Le Vieux-Nice et son marché depuis 1861

Pour illustrer cette recette, pratiquée dans le Vieux-Nice, quoi de plus révélateur qu’une carte niçoise du Cours Saleya, pour éclairer son riche patrimoine.

Le Cours Saleya est aujourd’hui connu comme un lieu de restauration géant, certes toujours agréable les soirs d’été, quoique bruyant et plutôt touristique. Historiquement, c’était pour les Niçois « Lou cours » (le cours) et depuis le 22 juillet 1861, par la décision de la municipalité Malausséna « le ventre » de Nice : le premier marché aux fleurs, fruits et légumes de la ville. Les paysans, eux, venaient vendre leur récolte sur la Place du Palais, le Palais des Ducs de Savoie, aujourd’hui la résidence du Préfet.