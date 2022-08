La véritable et savoureuse recette des beignets de pourpier de l'Abadie

Je prépare d'abord une pâte à beignets. Je verse la farine, je fais un "puits" au milieu et j'ajoute 1 centilitre de bière. Je mélange le tout et progressivement, toujours en tournant, j’ajoute le reste de bière sans avoir une pâte trop liquide. Je laisse reposer la pâte une à deux heures. Je laisse tomber une à une dans la pâte les branches de pourpier, coupées en morceaux de 3 à 5 centimètres. Je les sors et je les fais frire dans l'huile d’arachide avec un peu d’huile d'olive. J’éponge les beignets sur du papier essuie-tout. Je sale et poivre et je sers aussitôt…

Cette semaine, Giordan de la Peppa, alias André Giordan, propose de remettre au goût du jour le pourpier. Un grand oublié de la cuisine et culture niçoise. Il les cuisine en beignets. On a goûté. C'est délicieux.

Autrement, vous la trouverez en balade, sur les collines de Nice, de Saint Pancrace à Saint Isidore, du Vinaigrier à la colline de Bellet. Cette plante s'accommode des sols les plus secs, tout en préférant quand même les terres légères et un peu arrosées. Il lui faut seulement du soleil. Pour la reconnaître, cette plante annuelle d'été dispose de tiges dressées, ainsi que de petites feuilles rondes, très charnues, sans pétiole. Goûtez-les: elles ont un goût légèrement acidulé.

Le pourpier, la porcelena en niçois, voilà un grand oublié de la cuisine et de la culture niçoises. Les autochtones, du temps des Grecs et des Romains en raffolaient. Ils en mangèrent pendant plus de 2000 ans jusqu’à l’arrivée des salades que l’on trouve aujourd’hui sur les marchés et dont la sélection s’est faite en Toscane à la Renaissance. Seuls quelques vieux niçois mêlaient encore quelques branches de pourpier au mesclun (lou mesclun) pour le déguster cru en salade...

Très riche en oligo-éléments et en oméga 3

Non seulement, la porcelena est économe, mais en plus elle possède nombre de vertus diététiques. Les Crétois ne l’ont jamais abandonnée: elle fait partie de leur célèbre régime. La feuille de pourpier est très riche en oligo-éléments: potassium, magnésium et calcium. Elle a autant de vitamine C qu’une framboise fraîche, beaucoup plus qu’une pomme, sans oublier ses apports en diverses vitamines du groupe B. Cerise sur le gâteau, le pourpier est réputé pour ses acides gras oméga 3 et ses composés phénoliques qui ont des activités anti-oxydantes ou anxiolytiques, signes de bonne et longue vie!

Les Niçois, et les amoureux de Nice, se doivent de retrouver leurs racines, en mettant de nouveau sur leurs tables cette porcelena. Il est très facile de la cuisiner, et de multiples façons. Faites-en un excellent potage. Vous pouvez également la faire sauter à la poêle (2 à 3 minutes) et la déguster comme des épinards en accompagnement d’une viande. Pensez encore à en faire des omelettes avec un peu de romarin, de thym ou de marjolaine. Le pourpier peut être encore confit au vinaigre de vin, comme des câpres, toujours en accompagnement de viande ou en association avec différentes sauces. Mais pour commencer, pourquoi ne pas faire des beignets comme ci-dessus pour vos apéritifs au champagne ou mieux au rosé de Provence. Laissez tomber les cacahuètes et autres crackers!

L’Abadie, un peu d'histoire