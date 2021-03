Les chips à la socca: une histoire croustillante

Pour les azuréens qui n’en auraient pas entendu parler, les Socca Chips® sont un véritable succès dans la région. L’histoire débute en 2013. À l’époque, Luc Salsedo, niçois d’origine et propriétaire d’un restaurant, improvise des petites chips croustillantes avec ce qui lui reste de socca. Rien ne se perd, tout se transforme, comme dit l’adage!

Les retours clients sont excellents, et après quelques ajustements, la commercialisation débute en 2014. Le succès est au rendez-vous et avec le temps, le chef les décline en plusieurs saveurs: nature, au romarin ou à l’ail. Aujourd’hui il a voulu aller encore plus loin avec un nouveau produit qui va vous permettre de faire vous-même votre socca.

Faites votre socca à la maison

Une préparation unique et originale du nom de SoccApéro® fait perdurer la révolution lancée par Socca Chips® dans l’apéro niçois. La célèbre galette à base de farine de pois chiche s’invite chez vous et peut maintenant se réaliser dans votre poêle. Et vous avez la possibilité de créer de nombreuses combinaisons pour varier les plaisirs gustatifs.

L’idée est simple: en deux minutes, vous retrouvez le goût authentique de la socca à la maison! Tout est prévu par le chef, il n’y a que l’eau à ajouter, du peps pour shaker, un peu de patience pour laisser reposer, une poêle bien chaude… et le tour est joué! Alors, en attendant de reprendre les balades estivales dans les rues du Vieux-Nice avec notre part de socca bien poivrée à la main, cette préparation est une petite bénédiction!