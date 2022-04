LA RECETTE DU JOUR. Wraps de dinde

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 11 min





LES INGRÉDIENTS





- 4 escalopes de dinde,

- 2 courgettes,

- 4 tortillas,

- 30 cl de crème épaisse,

- 2 c.às. d’huile d’olive,

- sel, poivre

- paprika,

- ail.





RÉALISATION





Émincez finement les escalopes de dinde et découpez les courgettes en julienne. Humidifiez légèrement vos tortillas et passez les dans une poêle chaude. Réservez sur une assiette couverte d’un linge.



Chauffez l’huile d’olive à feu vif et faites revenir 5 min les émincés de dinde, de façon à ce qu’ils caramélisent. Lorsque la viande est cuite et dorée, ajoutez la crème épaisse qui prendra une couleur caramel et assaisonnez selon votre goût avec sel, poivre et paprika.



Dans une autre poêle, faites revenir dans l’huile d’olive les courgettes durant 6 min. Salez, poivrez et ajoutez une pointe d’ail.



Disposez tous les ingrédients sur la table et composez vos tortillas au gré de vos envies !



Conseils : vous pouvez adapter la recette avec des escalopes de poulet. Et pour une note plus ensoleillée, ajoutez un concassé de tomates-poivrons