LA RECETTE DU JOUR. Wrap de poulet tandoori

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 10 min





LES INGRÉDIENTS

- 2 blancs de poulet sans peau,

- 4 c. à s. de yaourt (ou fromage blanc),

- 2 c. à s. de pâte de curry tandoori Patak’s,

- 1 bulbe de fenouil rincé et émincé,

- 1 grenade,

- 50 g de jeunes pousses d’épinards rincées et égouttées,

- 4 galettes de blé type wrap,

- 1 c. à c. de menthe fraîche,

- 1 c. à c. de cumin en poudre,

- le jus d’un demi-citron,

- sel et poivre.

RÉALISATION





Dans un saladier, mélangez la pâte de curry tandoori avec la moitié du yaourt. Entaillez les blancs de poulet et recouvrez-les de la marinade.

Placez au réfrigérateur 2 heures minimum ou toute la nuit si possible.

Ôtez les blancs de poulet de la marinade et faites-les cuire au barbecue pendant 4 min de chaque côté. Pendant ce temps, commencez à garnir les wraps tiédis de fenouil, de grains de grenade et de pousses d’épinards.

Préparez la sauce à la menthe : mélangez la menthe, le citron, le cumin et le reste du yaourt.

Lorsque le poulet est cuit, coupez-le en lamelles et répartissez-le entre les wraps. Ajoutez une pointe de sauce à la menthe, pliez le wrap et dégustez.