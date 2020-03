LA RECETTE DU JOUR. Velouté de lentilles corail et turbotin

Pour 6 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 25 min

LES INGRÉDIENTS





- 1 l d’eau,

- 200 g de lentilles corail,

- 1 oignon haché,

- 1 tomate émondée,

- 1 c. à c. de curry en poudre,

- 1 bâton de cannelle,

- 30 cl de crème épaisse,

- 5 cl de lait de coco,

- 1 c. à s. de coriandre hachée,

- sel, poivre,

- 1 c. à s. de cumin noir,

- 4 feuilles de brick,

- 50 g de beurre,

- 1 c. à s. d’huile d’argan,

- 3 filets de turbotin.





RÉALISATION





Couper la tomate en morceau.

Faire dorer l’oignon dans 30 g de beurre avec la cannelle, ajouter le curry, la tomate et la coriandre. Poursuivre la cuisson 2 min. Remuer et ajouter les lentilles, cuire 2 min à feu vif en remuant. Saler.

Égoutter les lentilles, verser la crème et mixer. Passer le liquide au chinois. Réserver.

Couper les feuilles de brick en lanières, badigeonner de beurre, saler et poivrer, saupoudrer de cumin noir. Enfourner à 180°C jusqu’à ce que les lanières dorent. Réserver.

Couper les filets de turbotin en 2. Placer une feuille de papier sulfurisé sur une poêle, la badigeonner de beurre, disposer les filets. Saler et poivrer. Couvrir d’une autre feuille de papier sulfurisé et laisser cuire à feu doux 8 min.

Chauffer le velouté. Le répartir dans des bols. Ajouter un filet de turbotin et quelques gouttes d’huile d’argan. Accompagner d’une feuille de brick.