LA RECETTE DU JOUR. Tortilla au thon et chorizo

Pour 6 personnes

Préparation : 45 min

Cuisson : 40 min





LES INGRÉDIENTS





- 2 boîtes de thon au naturel,

- 1 kg de pommes de terre,

- 150 g de chorizo,

- 1 gros oignon,

- 6 œufs,

- 3 dl d’huile d’olive,

- 6 sel.

RÉALISATION





Pelez l’oignon et émincez-le. Faites-le blondir dans 1 cuillerée à soupe d’huile dans une grande poêle puis égouttez-le.

Pelez les pommes de terre et coupez-les en très fines tranches. Faites chauffer le reste d’huile dans la poêle;quand elle est chaude, plongez-y les pommes de terre et salez. Couvrez et laissez cuire 15 min à feu doux : elles doivent rester souples et blanches. Retournez-les et continuez la cuisson à feu doux 10 min environ puis piquez-les avec une fourchette : elles doivent être tendres. Égouttez-les dans une passoire 30 min, en retournant toutes les 10 min afin d’éliminer toute l’huile.

Pelez le chorizo et coupez-le en rondelles. Égouttez le thon et émiettez-le. Fouettez les œufs avec un peu de sel, ajoutez les pommes de terre aux oignons avec le chorizo et le thon, et mélangez bien à la fourchette.

Mettez un filet d’huile d’olive dans la poêle, versez-y la préparation et laissez cuire à feu très doux et à couvert, 20 min environ. Retournez la tortilla, et laissez cuire de l’autre côté : elle doit être ferme et dorée des deux côtés.

Servez-la tiède ou à température ambiante.