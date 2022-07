Pour 4 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 0 min

LES INGRÉDIENTS

- 4 tomates,

- 1 boîte de thon à l’huile,

- 100 g de fromage frais,

- 1 botte de ciboulette,

- sel, poivre.



RÉALISATION







Laver les tomates et découper un petit chapeau, puis les vider. Mixer le thon avec le fromage frais et assaisonner à votre convenance.



Rincer et émincer la ciboulette et l’ajouter au mélange thon-fromage frais.



Garnir les tomates de rillettes de thon, couvrir avec le chapeau et mettre au réfrigérateur.



Servir bien frais.