LA RECETTE DU JOUR. Terrine de fraises gariguettes

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Refroidir : 4h





LES INGRÉDIENTS

- 2 feuilles de gélatine,

- 70 g de sucre glace,

- 300 g de fraises gariguettes,

- 1/2 citron,

- quelques feuilles de menthe,

- 20 cl de crème entière.

- Quelques copeaux de chocolats blanc

RÉALISATION





Mettre la gélatine dans l’eau froide pendant 4 min.



Équeuter les fraises et en réserver 10.



Presser le demi-citron pour en extraire une c. à s. de jus. Hacher 3 feuilles de menthe, réserver les autres pour la déco.



Mixer les fraises jusqu’à obtenir un mélange onctueux. Dans une casserole, faire chauffer la purée de fraises avec le sucre et le jus de citron à feu doux en

remuant jusqu’à ébullition. Puis hors du feu, ajouter la gélatine bien essorée, mélanger puis laisser tiédir.



Monter au batteur la crème fraîche avec la menthe ciselée puis incorporer délicatement à la purée de fraises.



Tapisser le fond de la terrine de papier sulfurisé pour faciliter le démoulage.



Verser la moitié de la mousse dans la terrine, puis disposer 10 fraises entières, alignées au milieu dans le sens de la longueur, ajouter par-dessus

le reste de la mousse.



Placer 4h au frais ou 2h au congélateur. Servez avec quelques copeaux de chocolats blanc et des fraises fraîches en déco.