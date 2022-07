LA RECETTE DU JOUR. Tartelettes aubergines, tomates confites et mozza

Pour 5 personnes

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min





LES INGRÉDIENTS





- 1 pâte brisée,

- 2 aubergines,

- 6 quartiers de tomates confites,

- 1 boule de mozzarella,

- 1 poignée de roquette,

- 1 gousse d'ail,

- 1/4 d'oignon rouge,

- 1 cuillerée à soupe de miel,

- 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive,

- 1 cuillerée à soupe de vinaigre de cidre,

- 1 pincée de sel,

- 1 pincée de poivre.

RÉALISATION





Préchauffez votre four th. 6/7 (200 °C).

Découpez 6 cercles dans la pâte brisée et placez les dans des moules à muffins. Piquez-les et recouvrez d’une feuille de papier sulfurisé et de légumes secs. Faites-les cuire à blanc pendant 15 min. Retirez le papier sulfurisé et poursuivez la cuisson 2 à 3 minutes.



Lavez et coupez les aubergines en deux dans le sens de la longueur. Entaillez la chair et glissez quelques lamelles d’ail dans les entailles. Salez et poivrez. Placez-les sur un plat passant au four à micro-ondes, filmez le plat et faites-les cuire 10 minutes à 900 W. Grattez la chair et mixez-la avec le miel et le vinaigre. Ajustez l’assaisonnement.



Découpez la mozzarella en petits cubes. Au moment de servir, assaisonnez la roquette avec l’huile. Répartissez la moitié de la mozzarella dans chaque coupelle, ajoutez un peu d'oignon émincé, recouvrez de caviar d’aubergine. Rajoutez de la mozzarella et répartissez la roquette, les morceaux de tomates confites, oignon et quelque lamelles d'aubergine pour la décoration.